Promesas de Milei y Macri a empresarios: desaparición del kirchnerismo y las retenciones

El expresidente Mauricio Macri y el economista Javier Milei se juntaron con empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) organizado por la Sociedad Rural en La Rural e intentaron seducirlos con varias promesas.

A pesar de que declinó su candidatura presidencial, el expresidente Mauricio Macri, asistió al almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) organizado por la Sociedad Rural en La Rural, este miércoles.

Ante los empresarios, Macri hizo un análisis del escenario electoral y prometió que se viene «la desaparición del peronismo-kirchnerismo».

Luego, vaticinó: «Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista y de enojo. Va a ser un desafío para el candidato que gane la interna«, dijo en referencia al economista Javier Milei.

«Enfrentarlo es complicado, nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio, nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia. Cada vez más gente se enoja y que cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que dinamitar casi todo», agregó.

Sobre la crisis del PRO, el ex mandatario consideró que Rodríguez Larreta «se equivocó» en convocar a elecciones concurrentes.

«Construir no es fácil, la rivalidad, la vehemencia, los egos están. Pero yo soy un amante de la competencia. La tensión va a estar, yo confío en que no va a llegar a lugares dañinos para la coalición», añadió.

«Lo que cuestioné es que no haya trabajado en equipo con las otras candidatas (Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal), en eso se equivocó, en especial en no sentarse con ellas dos», apuntó.

Fin del kirchnerismo

«El kirchnerismo perdió la escucha de la gente y hoy estamos asistiendo definitivamente a la desaparición del peronismo-kirchnerismo en esta versión, que veremos sin resurge y si resurge tendrá que ser una versión republicana y moderna, alejada de lo que es hoy«, opinó Macri en cuanto al Frente de Todos.

«Estoy más convencido que nunca de que si ahora tenemos el coraje de hacer lo correcto, el futuro es nuestro”, sostuvo.

«Hace 9 meses empecé a recorrer la Argentina. La última visita, que fue Ituzaingó, donde el diariero no me quiso dar la mano, la gente me decía que estaba arrepentida. Hace 4 años no podíamos caminar por ahí. Después de la recorrida, me fui con la idea de que asistimos a la desaparición del peronismo-kirchnerismo», enfatizó.

Milei promete dolarizar y eliminar retenciones

El diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó este miércoles hoy que está «trabajando en la unificación» del tipo de cambio, reiteró que pretende «dolarizar» la economía y prometió eliminar las retenciones al sector agropecuario.

«Estamos trabajando en la unificación del mercado de cambios porque, cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha. Además, estamos trabajando en la eliminación de las retenciones», anticipó Milei.

El libertario también dijo que, de ser necesario, eludirá al Congreso: «Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular«.

Respecto del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que es «un ser siniestro que es igual al resto de toda la casta política».

«Es un hipócrita que se quiere vestir de institucionalidad, que trata de utilizar el sistema electoral para conseguir la ventaja en una elección», apuntó Milei al opinar sobre la decisión de Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones porteñas.

Y completó: «Mostró que es un político y es un ser rastrero que lo único que le importa, como a todos los políticos castas que tenemos, es el poder por ego, codicia y lujuria«.