Propato aseguró sobre la comisión Libra para investigar a Milei: “Apuntamos a correr el velo”

La diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato celebró que se haya podido dictaminar el nuevo reglamento que permitirá destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora Libra, y aseguró que el objetivo de la oposición es “correr el velo” del cripto escándalo que involucra al propio presidente Javier Milei.

“Lo que apuntamos es a correr el velo”, resumió la bonaerense en diálogo con el programa Noticias Argentinas que emite Radio Splendid AM 990.

“Es un avance importante lo que se pudo lograr en esta resolución. Yo confío que a partir de esto vamos a poder, por lo menos, aproximarnos más a la verdad”, agregó.

Según indicó la legisladora nacional, el oficialismo intentó durante todo este tiempo tapar las responsabilidades políticas de Milei en el lanzamiento del cripto activo Libra en la madrugada del 14 de febrero pasado, cuando promocionó el emprendimiento a través de un polémico tuit que horas después borró en medio de una catarata de críticas.

“Todas estas maniobras están claramente diseñadas para el oscurantismo, para solapar la verdad. Y hoy triunfó esta posición que tenemos que celebrarla”, insistió.

Para Propato, el bloqueo oficialista a que se pueda llegar a la verdad sobre lo sucedido “quedó evidenciado en principio por el protagonista, por el propio presidente Milei, en aquella nota que le hizo Jonatan Viale, que me parece que habla por sí sola”.

“El propio Milei, el presidente, hace cortar la nota cuando empieza a aparecer evidenciada su responsabilidad”, recordó la dirigente del peronismo.

A su juicio, no es válido el argumento que proporcionó el jefe de Estado para autojustificar su participación en Libra de que había sido un acuerdo entre privados y que él actuó como particular y no en representación del país.

“Es imposible pensar que la hizo a título personal porque lamentablemente iba a traer serias consecuencias para el Estado nacional”, reflexionó la diputada kirchnerista, que apuntó a la responsabilidad de Milei en “la promoción de la cripto estafa”.

En tanto, Propato también arremetió contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por haber sido presuntamente quien le abrió las puertas de la Casa Rosada a los empresarios cripto responsables de la estafa para que se reunieran con el presidente a cambio de coimas.

“La propia esposa del ministro de Defensa de la Nación, de (Luis) Petri, Cristina Pérez, una periodista conocida, en su momento dijo que realmente era preocupante que tantas fuentes diferentes coincidían en que Karina Milei supuestamente cobraba un especie de tarifario para acceder a ver al presidente y dentro de esas reuniones habrían estado estos empresarios”, indicó.

“Después hay una serie de cuestiones que tienen que ver con transferencias bancarias que la Justicia Nacional está investigando, no con los tiempos que a nosotros nos gustaría, pero que, por cierto, también empiezan a salir a la luz de forma inocultable y que comprometan la responsabilidad tanto de Javier Milei como de su hermana, quienes presiden hoy la República Argentina”, agregó.

Consultada respecto qué postura tendrá Unión por la Patria respecto a la investigación del caso vinculado al fentanilo contaminado, Propato aclaró que hay absoluta disposición a colaborar.

“En tanto y en cuanto necesiten de este Congreso Nacional para profundizar esa investigación, nosotros vamos a estar más que dispuestos a hacerlo”, aseguró.

Con información de la agencia Noticias Argentinas