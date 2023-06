Puella: «Cuando te quieren cambiar las reglas del juego es porque se teme a jugar»

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, quien está alineado en la corriente de «Unidos Triunfaremos” dentro del Frente Unión por la Patria.

Marcelo Puella quien es uno de los referentes nacionales que suena fuertemente en es espacio de Scioli- Tolosa Paz para ser candidato a Diputado Nacional, anoche al salir de Teatro ND Ateneo donde se lanzó la candidatura de Daniel Scioli para presidente en forma oficial, dijo: «Quieren cambiar la reglas de juego permanentemente, te ponen un piso altísimo no respetando las minorías, pidieron avales con reglamentaciones escritas en un closet, no respetaron el sentido de participación que tienen y por el cual fueron creadas las PASO, pero igual participaremos y daremos una batalla como la sabemos dar los peronistas, pero cuidado que el militante se cansó del autoritarismo y de la dedocracia«.

No se respetaron los pisos históricos. Qué son los pisos?

Según la Ley Electoral, las listas de diputados que pierden una PASO pueden meter a sus primeros candidatos intercalados en la lista del ganador si logran llegar a un determinado porcentaje de los votos de la alianza, decidido internamente por cada coalición.

¿Cuales son las posturas?

Mientras La Cámpora buscaba un piso alto que exija a la lista perdedora llegar al 40% de los votos de la interna para ingresar a la lista definitiva, Alberto Fernández y Daniel Scioli buscaban un piso bajo que solo exija el 20% para que los perdedores tengan lugares.

Cuándo comenzó el debate

Según el PJ bonaerense conducido por Máximo Kirchner, el contrapunto en última instancia no fue por el porcentaje para el piso, acordado en un 30%, sino por los lugares que la lista que obtenga la primera minoría ocuparía en la lista definitiva.

“Lo que estamos haciendo acá no es contra nadie. A algunos les preocupa la unidad. No se preocupen. La unidad está garantizada. Las PASO son el mejor camino de unidad”, afirmó el ex motonauta.

Victoria Tolosa Paz se expresó en el mismo sentido en reiteradas oportunidades. Al final del camino todos estarán bajo el techo de Unión por la Patria.

Marcelo Puella, para finalizar, aclaró que «esto es el folclore del peronismo, siempre fue igual, la diferencia es que ahora lloran en público y antes se bancaban competir en una interna, no hay que temerle a ser elegido por la gente y someterse al voto de la militancia, hay que temerle a creerse que los cargos electivos son herencias«.