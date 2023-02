Quebrado el bloque del FdT en Senado, el Gobierno pierde el control del Congreso

Cinco senadores que integraban el interbloque del Frente de Todos rompieron filas y armaron un bloque propio. Así, el oficialismo se queda sin quorum en el Senado y se bloquea el Congreso para el Gobierno.

No comenzó el período de sesiones ordinarias del Congreso y el Frente de Todos (FdT) ya se quedó sin el control del Senado, donde con aliados llegaba a tener quorum y así compensaba la falta de mayoría en Diputados, donde el oficialismo hace rato que no puede organizar una sesión si no acuerda con Juntos por el Cambio (JxC) o bloques minoritarios.

La pérdida de control del Senado es más importante aún porque ese cámara aprueba los pliegos de jueces, ascensos militares o pliegos de embajadores. También es la cámara que hipotéticamente enjuiciaría a los miembros de la Corte Suprema si Diputados aprobara la acusación.

La escisión en el interbloque oficialista ocurre en ausencia de Cristina Kirchner, que es la presidenta del Senado y se encuentra en el Sur. Evidencia así su falta de contención del espacio oficialista y deja a Alberto Fernández sin el control del Congreso de la Nación para aprobar ninguna iniciativa que no cuenta con el apoyo de la oposición.

Cabe recordar que el primer mandatario envió al parlamento una veintena de proyectos para tratar en sesiones extraordinarias y hasta el momento no logró aprobar ninguno, incluso aquellos de índole económica que necesita el ministro de Economía, Sergio Massa, para cumplir con sus metas pactadas con el FMI.

Los 5 senadores que rompieron con el oficialismo son Guillermo Snopek, senador nacional por Jujuy; Alejandra Vigo, senadora nacional por Córdoba; Edgardo Kueider, senador nacional por Entre Ríos; Carlos Camau Espínola, senador nacional por Corrientes y María Eugenia Catalfamo, senadora nacional por San Luis.

Comunicado del Bloque Unidad Federal

El Bloque UNIDAD FEDERAL es un nuevo espacio de confluencia política entre senadores y senadoras nacionales con representación en distintos distritos electorales del país, que coincidimos en el camino de buscar consensos y entendemos la necesidad de construir una alternativa dentro del Senado de la Nación que responda a los nuevos desafíos que plantean nuestros territorios y que representen a las y los ciudadanos que nos eligieron a través del voto popular.

Buscamos ser una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina que queremos para nosotros y las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planteen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas. Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad.

El actual contexto social, económico y político que atravesamos genera nuevas realidades y demandas. Por ello, tenemos la responsabilidad de debatir, trabajar, pensar nuevas estrategias y legislar en un espacio que aporte una mirada verdaderamente federal poniendo el foco en las problemáticas diarias que atraviesan nuestras provincias; entre ellas la pobreza y el hambre que castigan a nuestros pueblos.

Desde este nuevo espacio nos comprometemos a seguir defendiendo y ampliando los derechos de las juventudes, las mujeres y las diversidades; la protección del ambiente; la salud, la educación; las infancias; la Soberanía Política, la Independencia Económica y Justicia Social que siempre nos han caracterizado. Pero también buscamos que se generen debates en torno a la matriz energética argentina, al desarrollo de la producción y de las nuevas industrias.

Queremos prestarle especial atención a las y los emprendedores de nuestro país que viven dificultades diarias para poder constituirse y avanzar en proyectos que sabemos que mejorarán la calidad de vida de la sociedad toda.

El Bloque UNIDAD FEDERAL viene a plantear la necesidad de crear un espacio político que le de verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas.

Guillermo Snopek, senador nacional por Jujuy

Alejandra Vigo, senadora nacional por Córdoba

Edgardo Kueider, senador nacional por Entre Ríos

Carlos Camau Espínola, senador nacional por Corrientes

María Eugenia Catalfamo, senadora nacional por San Luis