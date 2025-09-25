Retenciones cero: el campo ya cree que Javier Milei les mintió

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó su descontento por la finalización temprana de la quita de retenciones y transmitió la desconfianza del campo por la rapidez con la que se completó el cupo de los US$7.000 millones.

El dirigente agropecuario manifestó en declaraciones radiales que “nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior”, apuntando a la manera en la que se aprovechó el beneficio.

Al respecto, afirmó que “desde anoche en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esta situación, si este beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no” y confirmó que se comunicaron con el Gobierno para solicitarles que la medida siga vigente hasta el 31 de octubre sin tener en cuenta que el cupo se haya agotado.

«La frustración va a ser grande»

En este marco, en declaraciones este jueves a Radio Mitre, Pino insistió en las dudas que genera el aprovechamiento de la medida preguntándose “cómo puede ser que en 48 o 72 horas la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero”.

Al ser consultado sobre si la iniciativa del Gobierno no estaba apuntada directamente al provecho del campo sino a propiciar que lo acaparen en gran parte los exportadores, señaló que “quiero pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande”.

Ante esta inquietud, aseguró que “es importante manejar información concreta y ver cómo se generó esto” y pidió confirmación oficial sobre “si los derechos de exportación regresan a los niveles previos”, al indicar que “los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”.

La caducidad de la medida se conoció en la noche de este miércoles cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que “se ha alcanzado la registración del cupo de 7.000 millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”.

Al lamentar el final precipitado, Pino reconoció que “realmente el ánimo nos duró poquito”.