Ritondo: “Quieren avanzar sobre la libertad de los argentinos”

El jefe del Bloque Diputados Nacionales PRO y precandidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires se pronunció en contra del proyecto de ley, anunciado por dirigentes del kirchnerismo, que busca regular el discurso público con la excusa de los llamados “discursos del odio”.

“Con este nuevo relato sobre el discurso del odio lo que quieren es avanzar sobre la libertad del pueblo argentino”, denunció Ritondo. Y agregó: “Desde el kirchnerismo están haciendo uso de forma lamentable y autoritaria de un hecho de suma gravedad institucional, con el único objetivo de avanzar sobre pilares básicos de una democracia sana: la libertad de expresión, la división de poderes y el libre ejercicio de los derechos políticos”.

“Permitir que se avance en este sentido, es permitir que ocurra lo que pasa en Venezuela o Nicaragua”, sostuvo el diputado.

“Vamos a rechazar cualquier intento de avance por sobre la libertad de expresión venga de donde venga” recalcó Ritondo y sostuvo: “Seguir trabajando unidos por una Argentina democrática y republicana, donde se respete la división de poderes, se castigue a los criminales y donde nadie ni nada pretenda situarse por encima de nuestra Constitución Nacional”.

“No vamos a dejar que un hostigador serial como Ezequiel Guazzora siga amenazando a periodistas desde Casa Rosada, o Mayans que amenaza a la justicia y al pueblo con la violencia social o a Hebe de Bonafini que amenaza con fusilar presidentes, no queremos que se lleven puesta las libertades civiles de los argentinos”, agregó.

Ritondo ya había solicitado el repudio sobre lo expresado por la titular del Inadi, Victoria Donda, y también había pedido su renuncia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio.

Cabe mencionar que el diputado también se expresó sobre los dichos de Mayans que pidió parar la causa de vialidad para “garantizar la paz social”.

Al respecto Ritondo declaró: “Buscan la impunidad de Cristina, argumentando que es por la paz social” y finalizó: “una situación repudiable en favor de sus intereses.”

Declaraciones radiales

Durante una entrevista radial por Fm Urbana Ritondo también declaró que: “Cuando uno ve el proceso venezolano, ve el modelo y ve el 2010, le ponen el mismo nombre. No es la ley del odio, es la mordaza. Es contra la libertad de poder expresarse. Le ponen nombre y apellido a los periodistas críticos con el gobierno: Eduardo Feinmann, Luis Majul, Alfredo Leuco, Jonatan Viale, Baby Etchecopar” y agregó: “Yo escucho a Horacio Verbitsky aunque no comparta y quiero que escuchen a todos aunque no les guste. Me banqué 12 años del kirchnerismo donde ponían afiches míos con cruces en los ojos y ví la plaza del fusilamiento de los periodistas”.