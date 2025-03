Robledo Puch pidió que le apliquen la pena de muerte porque no soporta sus dolencias

Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino conocido como “El Ángel de la Muerte”, afirmó que “lo único que ansía es que lo maten” y que “está sufriendo condenadamente”.

En una entrevista con el canal América TV, el autor de 11 crímenes, una violación, dos raptos y 17 robos consideró: “Lo único que ansío es que me metan en la sala de una clínica y me pongan una vía con suero y me pongan a dormir profundamente y después me inoculen el veneno y me maten”.

El hombre de 73 años, que se encuentra detenido desde hace más de 50, sostuvo que sufre de “cuatro hernias, la próstata, las cataratas, la artrosis, el asma, la pérdida de masa muscular, los dolores de la columna, de la cadera y de la cintura”.

“Estoy sufriendo condenadamente”, añadió sobre el calvario que vive tras las rejas.

“No me van a dejar salir jamás en libertad… creo que te lo dije, fui claro. Jamás. Jamás me dejarán ir a ningún lado”, concluyó Puch.

“El Ángel Negro” había recibido una condena a prisión perpetua por cometer once crímenes entre el 15 de marzo de 1971 y el 3 de febrero de 1972, cuando apenas tenía 19 años.

Entre sus víctimas hubo nueve hombres y dos mujeres, a quienes asesinó a sangre fría por la espalda o mientras dormían.

El múltiple asesino se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N°26 de Olmos.

