Rutas imprescindibles por Georgia en coche de alquiler

Georgia es un país perfecto para recorrer en coche. Sus distancias cortas, paisajes muy variados y carreteras que conectan montañas, ciudades históricas y regiones vinícolas hacen que viajar por libre sea la opción más cómoda y flexible. Por eso, cada vez más viajeros optan por el alquiler de coches en Tbilisi aeropuerto como punto de partida para descubrir el país.

Tbilisi – Kazbegi: la ruta de montaña más famosa

Una de las rutas más espectaculares de Georgia es la carretera que une Tbilisi con Kazbegi, atravesando la legendaria Carretera Militar Georgiana. Este trayecto ofrece paisajes impresionantes desde el primer kilómetro: montañas del Cáucaso, embalses turquesa y fortalezas históricas como Ananuri.

El destino final, Stepantsminda, es famoso por la iglesia de Gergeti, situada en un entorno montañoso espectacular. Esta ruta es ideal para quienes recogen su coche en el alquiler de coches en Tbilisi, ya que permite salir directamente hacia el norte sin necesidad de pasar por la ciudad.

Ruta del vino: Tbilisi – Kajetia

Otra de las rutas imprescindibles es la que lleva a la región de Kajetia, el corazón vinícola del país. A solo unas horas de la capital, esta zona ofrece viñedos, pequeñas bodegas familiares y pueblos con encanto como Sighnaghi o Telavi. Es una ruta tranquila, perfecta para un viaje de uno o dos días. Aquí el coche de alquiler permite moverse libremente entre bodegas y disfrutar del paisaje rural sin prisas.

Tbilisi – Batumi: del Cáucaso al mar Negro

La carretera hacia Batumi es una de las más completas del país, ya que atraviesa Georgia de este a oeste. El trayecto combina paisajes montañosos, valles verdes y zonas subtropicales antes de llegar a la costa del mar Negro. Durante el camino, merece la pena detenerse en Kutaisi y explorar sus alrededores, donde se encuentran cañones, cuevas y parques naturales. Esta ruta muestra la gran diversidad geográfica de Georgia en un solo viaje.

El glaciar de Gergeti en Georgia.

Svaneti: la aventura en las montañas

Para los viajeros más experimentados, la región de Svaneti es una de las joyas más remotas y espectaculares del país. El camino hacia Mestia es largo y en algunas partes exigente, con carreteras de montaña y curvas pronunciadas. Sin embargo, el esfuerzo merece la pena: torres medievales, paisajes alpinos y una atmósfera única hacen de esta ruta una experiencia inolvidable.

Consejos para conducir en Georgia

Aunque viajar en coche por Georgia es relativamente sencillo, es importante tener en cuenta algunos aspectos. Las carreteras pueden variar mucho en calidad dependiendo de la región, y el estilo de conducción local puede resultar más dinámico de lo habitual. Por ello, es recomendable conducir con precaución, planificar bien las rutas y revisar las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas de montaña.

Conclusión

Recorrer Georgia en coche de alquiler es una de las mejores formas de conocer el país en profundidad. Desde las montañas del Cáucaso hasta el mar Negro, cada ruta ofrece una experiencia diferente y memorable. Empezar el viaje con el alquiler de coches en Tbilisi aeropuerto permite disfrutar desde el primer momento de la libertad y flexibilidad que hacen de Georgia un destino único para road trips.