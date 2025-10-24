Samsung S25 FE: Lo mejor en smartphones

El Samsung Galaxy S25 FE se posiciona como el punto de entrada a la experiencia premium de la serie Galaxy S, incorporando características esenciales de los modelos insignia y manteniendo la estética moderna y sólida de la familia Galaxy S, con un enfoque en la durabilidad e inmersión visual.

Y viene con materiales de un marco de Armor Aluminum reforzado y cristal Corning Gorilla Glass Victus+, en la parte frontal y trasera, lo que ofrece una mayor resistencia.

Además, cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; y es un dispositivo delgado con 7.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos fácil de transportar.

Su pantalla es de calidad superior Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas de resolución Full HD+ (2340 \times 1080 píxeles) e incorpora Vision Booster y un brillo máximo de hasta 1.900 nits, garantizando visibilidad bajo luz intensa.

También incluye una cámara de vapor un 10% más grande que su modelo anterior, para una gestión térmica eficiente, algo crucial para el rendimiento sostenido y el procesamiento de la IA.

Lo cierto es que el nuevo Samsung S25 FE está diseñado para ofrecer un rendimiento potente y eficiente, capaz de manejar las funciones de IA (Inteligencia Artificial) y el uso diario intensivo. Además de estar equipado con el chipset Samsung Exynos 2400 (4nm) (Deca-Core), lo que asegura un rendimiento fluido en juegos y multitarea.

Celular Samsung S25 FE: Mejor memoria, almacenamiento y batería

(Foto: Samsung.com)

Estos modelos de celulares cuentan con 8 GB de RAM y con opciones de expansión virtual como RAM Plus, más una opción de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB, no expandible con microSD.

En cuanto a su batería, es de larga duración con una capacidad de 4.900 mAh y compatible con carga superrápida de 45 W por cable, carga hasta el 65% en unos 30 minutos, y carga inalámbrica de 15 W.

Funciones potenciales de Galaxy AI (Inteligencia Artificial)

(Foto: Samsung.com)

La característica más destacada es la integración del conjunto de herramientas Galaxy AI, que transforma la forma en que se interactúa con el teléfono, la creatividad y la productividad. A continuación se detalla lo que más destaca y lo que se puede realizar gracias a su IA Generativa avanzada.

Fotografía y video: Su edición generativa (Generative Edit) permite mover o eliminar objetos de una foto y la IA rellena el fondo de manera natural, ajustando la composición y enderezado.

Audio Eraser (Eliminador de audio): Permite reducir o eliminar el ruido de fondo: voces, viento, música, otros., en grabaciones de voz y video para un audio más limpio.

Auto Trim: La IA selecciona automáticamente los mejores momentos de tu metraje grabado para crear videos autogenerados al instante.

Comunicación y búsqueda: Su traducción simultánea (Interpreter/Live Translate) permite traducir voz y texto en tiempo real durante las llamadas telefónicas o conversaciones en persona.

Circle to Search with Google: Permite rodear, resaltar, garabatear o tocar cualquier elemento en la pantalla para obtener resultados de búsqueda instantáneos sin cambiar de aplicación.

Gemini Live: Ofrece acceso a conversaciones visuales en tiempo real mejoradas con IA multimodal, donde el dispositivo «ve» lo que el usuario ve a través de la cámara para responder preguntas en un contexto determinado.

Mejorar la productividad: Gracias a su Asistente de Notas (Note Assist) organiza ideas y resume contenidos extensos en pocos segundos, útil para reuniones o estudios. Y a su Asistente de transcripción quetransforma grabaciones de voz en transcripciones, resúmenes y traducciones.

Samsung S25 FE: Cámara y Galaxy AI

La cámara trasera triple incluye un potente sensor principal de 50 megapixeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico 3x para tomas detalladas. Incorpora Galaxy AI, destacando la función Photo Assist con Edición Generativa para mover o eliminar objetos y rellenar fondos naturalmente.En resumen, el nuevo Samsung S25 FE sigue siendo la mejor opción en cuanto a celulares inteligentes.