Samsung S25 FE: Lo mejor en smartphones
El Samsung Galaxy S25 FE se posiciona como el punto de entrada a la experiencia premium de la serie Galaxy S, incorporando características esenciales de los modelos insignia y manteniendo la estética moderna y sólida de la familia Galaxy S, con un enfoque en la durabilidad e inmersión visual.
Y viene con materiales de un marco de Armor Aluminum reforzado y cristal Corning Gorilla Glass Victus+, en la parte frontal y trasera, lo que ofrece una mayor resistencia.
Además, cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; y es un dispositivo delgado con 7.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos fácil de transportar.
Su pantalla es de calidad superior Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas de resolución Full HD+ (2340 \times 1080 píxeles) e incorpora Vision Booster y un brillo máximo de hasta 1.900 nits, garantizando visibilidad bajo luz intensa.
También incluye una cámara de vapor un 10% más grande que su modelo anterior, para una gestión térmica eficiente, algo crucial para el rendimiento sostenido y el procesamiento de la IA.
Lo cierto es que el nuevo Samsung S25 FE está diseñado para ofrecer un rendimiento potente y eficiente, capaz de manejar las funciones de IA (Inteligencia Artificial) y el uso diario intensivo. Además de estar equipado con el chipset Samsung Exynos 2400 (4nm) (Deca-Core), lo que asegura un rendimiento fluido en juegos y multitarea.
Celular Samsung S25 FE: Mejor memoria, almacenamiento y batería
Estos modelos de celulares cuentan con 8 GB de RAM y con opciones de expansión virtual como RAM Plus, más una opción de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB, no expandible con microSD.
En cuanto a su batería, es de larga duración con una capacidad de 4.900 mAh y compatible con carga superrápida de 45 W por cable, carga hasta el 65% en unos 30 minutos, y carga inalámbrica de 15 W.
Funciones potenciales de Galaxy AI (Inteligencia Artificial)
La característica más destacada es la integración del conjunto de herramientas Galaxy AI, que transforma la forma en que se interactúa con el teléfono, la creatividad y la productividad. A continuación se detalla lo que más destaca y lo que se puede realizar gracias a su IA Generativa avanzada.
Fotografía y video: Su edición generativa (Generative Edit) permite mover o eliminar objetos de una foto y la IA rellena el fondo de manera natural, ajustando la composición y enderezado.
Audio Eraser (Eliminador de audio): Permite reducir o eliminar el ruido de fondo: voces, viento, música, otros., en grabaciones de voz y video para un audio más limpio.
Auto Trim: La IA selecciona automáticamente los mejores momentos de tu metraje grabado para crear videos autogenerados al instante.
Comunicación y búsqueda: Su traducción simultánea (Interpreter/Live Translate) permite traducir voz y texto en tiempo real durante las llamadas telefónicas o conversaciones en persona.
Circle to Search with Google: Permite rodear, resaltar, garabatear o tocar cualquier elemento en la pantalla para obtener resultados de búsqueda instantáneos sin cambiar de aplicación.
Gemini Live: Ofrece acceso a conversaciones visuales en tiempo real mejoradas con IA multimodal, donde el dispositivo «ve» lo que el usuario ve a través de la cámara para responder preguntas en un contexto determinado.
Mejorar la productividad: Gracias a su Asistente de Notas (Note Assist) organiza ideas y resume contenidos extensos en pocos segundos, útil para reuniones o estudios. Y a su Asistente de transcripción quetransforma grabaciones de voz en transcripciones, resúmenes y traducciones.
Samsung S25 FE: Cámara y Galaxy AI
La cámara trasera triple incluye un potente sensor principal de 50 megapixeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico 3x para tomas detalladas. Incorpora Galaxy AI, destacando la función Photo Assist con Edición Generativa para mover o eliminar objetos y rellenar fondos naturalmente.En resumen, el nuevo Samsung S25 FE sigue siendo la mejor opción en cuanto a celulares inteligentes.