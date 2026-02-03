Se confirmó el paro de trenes de este jueves 5/2: fracasó la reunión en Transporte

Había una reunión clave este martes entre el sindicato La Fraternidad y los empresarios ferroviarios para destrabar el conflicto salarial y evitar el paro de trenes del jueves 5 de febrero.

El sindicato de maquinistas de trenes La Fraternidad que conduce Omar Maturano se reunió este martes con las autoridades de la Secretaría de Transporte y empresarios del sector para destrabar el conflicto salarial y evitar el paro aunciado para este jueves 5/2.

El gremio reclamaba una recomposición salarial euivalente al indice inflacionario a cambio de levantar la medida de fuerza.

También estaba en juego la posibilidad de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria para desactivar la medida de fuerza.

Sin acuerdo

Al salir de la reunión en la Secretaría de Transporte este mediodía, el secretario general del gremio Omar Maturano ratificó el paro de trenes de este jueves 5 de febrero a nivel nacional por 24 horas, donde seguirán reclamando por la recomposición salarial y el estado crítico de las vías y formaciones.

La medida se decidió tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno y las empresas del sector como Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S., que ofrecieron un aumento considerado insuficiente por los trabajadores.