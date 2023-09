¿Se viene una Supersesión en el Senado?: Ganancias, alquileres, Figueroa y UVA

El oficialismo en el Senado quiere tratar el jueves 28/9 el proyecto de Ganancias que tiene media sanción de Diputados. Sumaría el polémico pliego de la jueza Figueroa y podría agregar los cambios en la ley de alquileres, en los créditos UVA y la creación de universidades.

Ganancias

La comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del senador por La Rioja, Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) emitió dictamen de mayoría al proyecto modificatorio de ganancias recientemente aprobado en la Cámara de Diputados.

Luego, de que el Presidente de la comisión brindara el contenido descriptivo de la medida a dictaminar remarcó que, “ aquí lo sustancial es que parte del concepto del salario del trabajador en relación de dependencia no es ganancia sino una remuneración al trabajo”.

Por su parte el senador por Chaco, Víctor Zimmermann (UCR), compartió con Guerra que “e l salario no es ganancia”.

Sin embargo, planteó en nombre de su bloque, que tenían interrogantes y preocupaciones al respecto, por lo que “ presentamos un proyecto de resolución donde invitamos al Ministro de Economía para que nos explique sobre cómo se pretenden compensar estos fondos que son coparticipab les”.

Zimmermann, expresó también sobre la necesidad de escuchar a los gobernadores e intendentes acerca de cómo la iniciativa impactaría sobre la recaudación provincial “por la inequidades que plantea el proyecto, no solo porque no vamos a recibir recursos sino porque la gran mayoría de los beneficiarios de esta media sanción no comprende al sueldo promedio de los chaqueños”, y agregó “ también que monotributistas y autónomos no estén comprendidos en la norma”.

El senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), consideró a estas medidas “electoralistas y no es oportuno el momento para darle tratamiento a este proyecto que necesita más análisis, tiempo y responsabilidad, aunque comparta lo de que el salario no es ganancia”.

En respuesta a Blanco, la senadora por Buenos Aires, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), aseveró “más allá de quien gobierne lo que les pregunto es si realmente les importa que el salario deba tributar ganancias o no. Este proyecto dejó de ser electoralista cuando fue enviado a la Cámara de Diputados”.

Créditos UVA

La Comisión de Presupuesto y Hacienda también trató los cambios en el sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios UVA.

El bloque oficialista presentó un proyecto de dictamen propio que modifica la propuesta venida de la Cámara baja, “consideramos que el sistema de préstamos ajustados por unidad de valor por adquisición o de vivienda es un sistema que ha traído muchos problemas y lo consideramos una política fracasada”, explicó Guerra.

“Es por ello que vamos a cambiar el sistema de ajustes en la procura de encontrar un equilibrio razonable en esta relación contractual entre tomadores de crédito y entidades financieras”, continuó Guerra.

Los fundamentos que detalló el senador que motivaron este nuevo proyecto de dictamen tienen que ver con “la doctrina de la imprevisión porque nadie podía prever que un gobierno endeude de tal magnitud a nuestro país, una crisis sanitaria , una guerra y una sequía”.

Según explicó Guerra, esas situaciones fueron “generadoras de un nivel de inflación alto por lo que si tenemos un sistema de créditos ajustable por la inflación, ese ajuste de los capitales es desmesurado”.

Entre las principales modificaciones planteadas en el proyecto, el mismo “deja sin efectos las cláusulas de ajuste UVA para toda la relaciones crediticias vigentes y futuras y se sustituye por el índice de salarios publicado por el INDEC”.

En vistas de la relación con las entidades crediticias “ el capital debe retrotraerse al 31 de agosto del 2019 sobre lo que hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en esas cuotas ya abonadas y luego se pasa al nuevo régimen de ajuste por el índice de salarios”.

“La relación cuota – ingreso no debe absorber más del 30% de los ingresos donde se puede agregar un nuevo codeudor y pactar nuevos plazos para dar cierta flexibilidad a la novación que se está poniendo”, explica el proyecto de dictamen.

Guerra también informó que, “se suspenden juicios y desalojos por 365 días y los términos procesales en curso y se establece como entidad de aplicación al Banco Central de la República Argentina”.

El proyecto en cuestión insta a las entidades financieras poner a disposición sistemas y métodos para llegar a un nuevo acuerdo, siempre teniendo en cuenta el sistema de defensa al consumidor, y a realizar un programa de difusión y capacitación de la nueva medida, poniendo especial énfasis en los riesgos que se toman, y evitar las publicidades confusas.

Víctor Zimmermann (UCR), cuestionó algunos aspectos de la propuesta sobre la inclusión en ese cambio de índice de ajuste sobre los créditos tomados para automotores, créditos personales y los plazos fijos, así como también, solicitó tiempo para el análisis del proyecto presentado hoy.

El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), al referirse a la medida, opinó que ”este gobierno solo pone parches y creó esta inflación que se agrava”, y agregó que “esta ley altera el orden, la seguridad jurídica y el concepto de hipoteca”, luego de que brindara su apoyo la indexación por salarios propuesta en el proyecto.

Cabe destacar que, anteriormente, la comisión realizó dos rondas de audiencias con el grupo de damnificados por los créditos hipotecarios UVA y los representantes de los bancos que los otorgaron.

Universidades

En una plenaria de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, donde se trataron los proyectos devenidos de Diputados para la aprobación de 5 universidades: tres en la provincia de Buenos Aires, una en la provincia de Córdoba y otra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al comienzo del debate, la secretaria de la Comisión de Educación y Cultura, la senadora por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana), explicó que “ son 5 universidades que vienen atraer más derechos para nuestros jóvenes y sobre todo a aquellos que no tienen y no han tenido la posibilidad de tener cerca de sus ciudades alguna universidad pública”.

La senadora destacó que “la Universidad Nacional del Delta va a traer cerca de 60 mil nuevos estudiantes” y que pone énfasis en el conocimiento local, con desarrollo productivo sustentable y la incorporación de energías renovables.

Sobre la Universidad Nacional del Pilar, remarcó que “se juntaron más de 25 mil firmas para que se pueda crear esta universidad” y que “no hay una universidad pública en la región». Mientras que “la propuesta académica es para los cinco parques industriales que hay cerca”.

En la Universidad Nacional de Ezeiza, explicó que “pasa de provincial a nacional” y que “el 55% de los estudiantes se encuentran insertos en el empleo formal”, destacándose en el desarrollo social y productivo de la región.

Para la Universidad Nacional de Río Tercero, Córdoba, afirmó que “esto se trata de una reparación histórica que tiene que ver con el atentado a fabricaciones militares”.

Finalmente, en lo que refiere a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, aseguró: “queremos que aquellos que han elegido lo que refiere a la formación en DDHH, también puedan asistir a una universidad nacional”.