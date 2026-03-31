Otro fallo judicial complica a Javier Milei: Debe cumplir con el Financiamiento Universitario

El Gobierno Nacional deberá cumplir de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso tras un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La decisión judicial ocurre en medio de la tercera semana de paro nacional universitario que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salaria.

El fallo se conoce tras la decisión judicial del lunes que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral sancionada a instancias del gobierno de Javier Milei, con lo cual su gestión sumó 2 fallos adversos de la Justicia en 2 días sobre leyes claves.

Apelación rechazada

En concreto, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación del Gobierno y ratificó que debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que deberá actualizar los salarios de los docentes, las becas y los programas de investigación.

Cabe recordar que Milei había suspendido la ejecución de la norma por decreto, bajo el argumento de que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el presupuesto.

Pero la Justicia recordó la norma había sido confirmada «con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley» y dijo que los argumentos del Gobierno para no cumplir la ley son «poco serios» y que no tiene impacto relevante en el equilibrio fiscal porque representa un gasto de apenas 0,23% del PBI.