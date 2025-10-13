Sin reimpresión de boletas, LLA quiere la cara de Diego Santilli en los afiches de exhibición

El oficialismo presentó un nuevo reclamo para que el candidato figure en los carteles informativos de los centros de votación tras el rechazo a reimprimir las boletas.

La Libertad Avanza intensificó su batalla judicial para lograr que Diego Santilli aparezca en los materiales electorales como primer candidato bonaerense, presentando un nuevo pedido ante la Junta Electoral Nacional para que su imagen figure al menos en los afiches informativos que se exhibirán en los centros de votación el 26 de octubre. La medida surge luego del rechazo judicial a la reimpresión completa de las boletas tras la renuncia de José Luis Espert.

El nuevo reclamo oficialista

Los apoderados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, presentaron formalmente la solicitud argumentando la «necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral y el derecho del votante a acceder a información actualizada».

En su presentación, los representantes legales remarcaron que la lista oficialista sufrió modificaciones sustanciales luego de las renuncias de Espert, Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea, por lo que consideran imprescindible actualizar los afiches que contienen los nombres de todos los postulantes.

Los plazos y trámites

La Junta Electoral Nacional decidió habilitar días y horas inhábiles para el tratamiento urgente del expediente, otorgando a las fuerzas políticas un plazo de 24 horas para expedirse sobre el pedido. Paralelamente, solicitó al Ministerio del Interior un informe técnico en igual plazo sobre la factibilidad material de realizar la reimpresión de los carteles, los costos asociados y el tiempo estimado de ejecución y distribución.

La presentación se fundamenta en el artículo 62 bis inciso 11 del Código Nacional Electoral, que establece la obligación de exhibir carteles informativos en los lugares de votación con la nómina completa de candidatos por cada agrupación. Según los apoderados oficialistas, la reimpresión de esos materiales «no sólo es jurídicamente procedente, sino indispensable para evitar confusiones en el electorado».

Contexto del conflicto

El conflicto se originó el 6 de octubre cuando Espert formalizó su renuncia como primer candidato en medio del escándalo judicial que lo involucra con el empresario Fred Machado, detenido por sus vínculos con el narcotráfico. Inicialmente, una resolución judicial de primera instancia declaró inconstitucional parte de la normativa de reemplazo, pero el 11 de octubre la Cámara Nacional Electoral hizo lugar al planteo libertario y convalidó la nueva conformación de la lista con Santilli como primer candidato.

La Libertad Avanza sostiene que los carteles constituyen «el único medio accesible al conjunto de los votantes para conocer la totalidad de los candidatos, dado que la Boleta Única de Papel sólo incluye los cinco primeros lugares». Por ello, subrayan que actualizar esos materiales no representa un acto de campaña, sino una medida de transparencia institucional que asegura que los votantes «puedan ejercer su derecho de manera informada», citando doctrina de la Corte Suprema que define la pureza del sufragio como «la base del sistema representativo».