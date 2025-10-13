Acuerdo de Paz: Hamás liberó a los últimos rehenes vivos e Israel a 2.000 prisioneros palestinos

El intercambio se concretó tras 738 días de cautiverio e incluyó a tres argentinos entre los 20 israelíes liberados, mientras Israel cumplió soltando a detenidos palestinos.

Hamás liberó este lunes a los últimos rehenes israelíes con vida que permanecían en cautiverio en la Franja de Gaza tras 738 días de secuestro, en un histórico intercambio que incluyó la liberación de 2.000 prisioneros palestinos por parte de Israel. Entre los liberados se encuentran tres ciudadanos argentinos: Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio.

Los rehenes liberados

Hamás anunció que son 20 las personas que recuperaron su libertad después de más de dos años en condiciones extremas. Las Fuerzas de Defensa israelíes confirmaron que todos los rehenes ya se encuentran de regreso en Israel. La lista completa incluye a Matan Zangauker, Maxim Herkin, Segev Kalfon, Yosef-Chaim Ohana, Nimrod Cohen, Avinatan Or, Evyatar David, Elkana Bohbot, Bar Kupershtein, Rom Braslavski, Eitan Mor, Ziv Berman, Gali Berman, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Omri Miran.

Según informaron las FDI, los secuestrados fueron trasladados inmediatamente a hospitales donde se evaluará su estado de salud tras el prolongado cautiverio, caracterizado por escasez de alimentos, vida en túneles subterráneos y privación de luz solar. Posteriormente se reunirán con sus familiares después de más de 700 días de separación.

La contrapartida israelí

Las autoridades israelíes cumplieron con su parte del acuerdo y comenzaron el proceso de liberación de 2.000 prisioneros palestinos. Entre los liberados se encuentran individuos que fueron acusados de acciones terroristas.

Las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, recibirá a estos prisioneros como parte del entendimiento alcanzado entre las partes. El intercambio representa uno de los más significativos en la historia del conflicto palestino-israelí.

Situación de los rehenes fallecidos

Aún permanece pendiente la recuperación de los restos de Lior Rudaeff, el cuarto ciudadano argentino cuyo fallecimiento fue confirmado en 2024. Hamás tiene la obligación de devolver un total de 28 rehenes muertos bajo los términos del acuerdo de alto el fuego.

Un funcionario de Hamás informó al canal saudí Asharq News TV que los cuerpos de varios rehenes fallecidos serían entregados más tarde el mismo lunes. Israel publicó las primeras imágenes de los rehenes liberados, mostrando evidentes signos de desnutrición y la necesidad de un extenso proceso de recuperación psicológica.

El rol de Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump recibió un reconocimiento especial por su papel en las negociaciones, siendo aplaudido de pie por legisladores israelíes. Durante su visita a Israel, donde fue recibido con una ceremonia en el aeropuerto Ben Gurion por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, Trump se refirió a su relación con el mandatario israelí.

«Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente», expresó Trump sobre Netanyahu, reconociendo que el líder israelí hizo «un buen trabajo» y era «la persona indicada para el momento adecuado». El presidente estadounidense añadió: «Trabajando conmigo fue fantástico. Fue un presidente de tiempos de guerra».

En su discurso ante el Parlamento israelí, Trump señaló que este acuerdo representa «un nuevo comienzo» para la región. Se esperaba que posteriormente se trasladara a Sharm el-Sheik, Egipto, para participar en una cumbre internacional destinada a consolidar el alto el fuego y avanzar en un proceso de paz más amplio para Oriente Medio.