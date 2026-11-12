Día Mundial de la Diabetes: Cómo prevenir la retinopatía, principal causa de ceguera en edad laboral

La retinopatía diabética representa una de las complicaciones secundarias más graves de la diabetes y se mantiene como la principal causa de ceguera irreversible en personas en edad productiva.

En Argentina, se estima que 4.300.000 adultos de entre 20 y 79 años viven con diabetes, de los cuales cerca de 1.000.000 presenta algún grado de retinopatía diabética. Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), a escala mundial, 1 de cada 9 adultos de ese mismo grupo etario vive con esta patología y más de 4 de cada 10 desconocen que la tienen.



“Se trata de una enfermedad neurovascular provocada por la hiperglucemia crónica no controlada, frecuentemente asociada a la hipertensión arterial. La duración de la diabetes y el mal control metabólico constituyen los factores de riesgo más determinantes”, explica el doctor Juan Gallo (MP 55.399 / MN 69.632), coordinador de Oftalmo-Diabetes del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral (HUA) y director del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional de la Universidad Austral – Conicet.

Retinopatía con buena visión

Uno de los principales obstáculos en la lucha contra la retinopatía es que suele comenzar en la periferia de la retina sin afectar de inmediato la mácula ni la fóvea (zona central de la visión). Por este motivo, el paciente no percibe cambios visuales hasta que la afección ya se encuentra en fases avanzadas.

“Tener una buena visión no significa que no se padezca retinopatía. Es totalmente posible presentar un daño avanzado en la retina por diabetes y no sentir nada. Una vez que se presenta la disminución de la agudeza visual, es porque la patología ha progresado significativamente”, advierte el doctor Gallo.



Frente a esta realidad, el especialista destaca que la ceguera por diabetes es evitable en el 80% de los casos cuando el abordaje médico se efectúa en el momento adecuado. Para ello, se recomiendan dos pilares preventivos esenciales:

Controles oftalmológicos periódicos: Realizar un examen de fondo de ojo al menos una vez al año. En adultos, las revisiones deben comenzar de inmediato tras el diagnóstico de diabetes, dado que la patología puede haber estado presente de forma silente con anterioridad.

Realizar un examen de fondo de ojo al menos una vez al año. En adultos, las revisiones deben comenzar de inmediato tras el diagnóstico de diabetes, dado que la patología puede haber estado presente de forma silente con anterioridad. Control glucémico integral : Mantener un seguimiento constante con el diabetólogo. El uso progresivo de sensores de glucosa continuos y bombas de insulina ha facilitado un mejor control metabólico, aunque el acceso a estas tecnologías sigue siendo limitado.

Aumento de las consultas

En la última década, la consulta oftalmológica de pacientes con diabetes ha experimentado un incremento significativo en el Hospital Universitario Austral. Esto responde tanto al crecimiento general de la población con esta afección como al posicionamiento del servicio como centro de referencia en patología ocular diabética.



Paralelamente, ha cambiado el perfil de tratamiento: hoy se registra una mayor cantidad de pacientes asistidos por edema macular diabético (engrosamiento de la parte central de la retina) que afecta la visión central. Respecto a las alternativas terapéuticas actuales para detener o revertir la pérdida de visión, el doctor Gallo detalla:

Inyecciones intravítreas de anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor): Han transformado positivamente el pronóstico de la enfermedad, especialmente en el edema macular diabético y en estadios avanzados (pre-proliferativos y proliferativos).

Fotocoagulación con láser: Continúa utilizándose habitualmente en combinación con los agentes anti-VEGF.

Cirugía vitreoretinal (Vitrectomía): Reservada para casos muy avanzados con presencia de proliferación vítreo-retiniana.