Qué son los microhábitos alimentarios y cómo pueden transformar nuestra salud
Muchas veces pensamos que para mejorar nuestra alimentación tenemos que cambiar todo de un día para el otro: organizar cada comida, dejar de consumir ciertos alimentos, cocinar todos los días o seguir un plan sin equivocarnos. Sin embargo, cuando intentamos hacer demasiados cambios al mismo tiempo, podemos terminar frustrándonos y abandonando antes de lograr que esos hábitos formen parte de nuestra vida.
Por eso, hoy quiero hablar de los microhábitos alimentarios: pequeñas acciones cotidianas que, incorporadas progresivamente, pueden ayudarnos a mejorar nuestra alimentación y cuidar nuestra salud a largo plazo.
Empezar por lo posible
Un microhábito es una acción sencilla, concreta y realista que podemos incorporar a nuestra rutina. Puede ser sumar una fruta al día, llevar una botella de agua al trabajo, agregar verduras al almuerzo o dejar preparada una comida para el día siguiente.
Son cambios que parecen pequeños, pero que nos permiten construir una base sobre la cual seguir mejorando. No necesitamos modificar toda nuestra alimentación en una semana. Muchas veces, empezar por un solo hábito y sostenerlo es mucho más efectivo que proponernos diez objetivos que después resultan difíciles de cumplir.
La clave está en identificar qué necesitamos mejorar y elegir un primer paso que se adapte a nuestra realidad.
Comer mejor no significa gastar más
Existe la idea de que alimentarse saludablemente requiere comprar productos costosos, ingredientes especiales o alimentos que están de moda. Pero una alimentación nutritiva también puede construirse con productos cotidianos y accesibles.
Los huevos, las legumbres, la avena, el arroz, las frutas y las verduras de estación pueden formar parte de comidas completas, variadas y económicas. También podemos aprovechar los alimentos congelados, cocinar porciones extra y reutilizar preparaciones para resolver otras comidas.
No siempre necesitamos cambiar lo que comemos por completo. A veces, mejorar un plato habitual es suficiente para dar un primer paso: agregar verduras al arroz, acompañar una milanesa con vegetales o incorporar una fuente de proteínas a una comida que antes era poco completa.
La alimentación saludable no tiene que ser complicada ni perfecta. Tiene que ser posible dentro de nuestras posibilidades económicas, nuestros horarios y nuestras costumbres.
La organización también es un hábito saludable
Uno de los obstáculos más frecuentes es la falta de tiempo. Llegamos a casa cansados, tenemos muchas responsabilidades y, cuando aparece el hambre, resolver una comida puede convertirse en una tarea más.
En este contexto, la planificación cumple un papel importante. No significa tener un menú rígido para toda la semana ni pasar horas cocinando. Puede ser tan sencillo como pensar qué vamos a almorzar al día siguiente, dejar verduras lavadas, cocinar una porción extra o tener algunas opciones rápidas disponibles.
Organizarnos nos permite tomar decisiones con mayor tranquilidad y evitar que la falta de tiempo sea siempre una barrera.
Lo importante es que esa organización nos facilite la vida, no que se convierta en una exigencia adicional.
Salir de la lógica del «todo o nada»
Uno de los motivos por los que cuesta sostener los cambios es que muchas veces buscamos resultados rápidos y nos imponemos objetivos demasiado exigentes. Queremos comer mejor, entrenar, dormir más, dejar todos los alimentos que consideramos poco saludables y cumplir con todo desde el primer día.
Pero la vida cotidiana no funciona de manera perfecta. Hay semanas de mucho trabajo, días de cansancio, reuniones, cumpleaños, vacaciones e imprevistos.
Cuando pensamos que solo existen dos opciones —hacer todo bien o hacerlo todo mal—, cualquier situación que se salga de lo planeado puede hacernos sentir que fracasamos.
Una comida no define nuestra alimentación, así como un día desorganizado no borra todo lo que venimos construyendo. No necesitamos compensar, restringirnos ni esperar al próximo lunes para retomar nuestros hábitos. Podemos volver a nuestras rutinas en la siguiente comida, sin culpa y sin castigos.
La constancia no consiste en cumplir siempre, sino en aprender a retomar.
Tres pequeños pasos para empezar hoy
Si queremos comenzar esta semana, podemos elegir tres acciones sencillas:
- Incorporar una fruta al día: llevarla al trabajo, incluirla en la merienda o tenerla disponible en casa.
- Planificar una comida con anticipación: preparar el almuerzo del día siguiente o cocinar una porción extra para ahorrar tiempo.
- Mejorar una comida habitual: sumar verduras, incorporar una fuente de proteínas o aumentar la variedad de alimentos que consumimos.
No hace falta hacer todo de golpe. Podemos comenzar con estos objetivos, observar cómo se adaptan a nuestra rutina y, cuando estén más incorporados, sumar otros.
Cada persona tiene necesidades, horarios, posibilidades y dificultades diferentes. Por eso, no existe una única forma de construir hábitos saludables. Lo importante es encontrar estrategias que funcionen en nuestra vida real.
Cuidarnos es aprender a sostener, no a exigirnos perfección
Me gustaría dejar una reflexión: no necesitamos esperar al lunes, al próximo mes o a tener más tiempo para empezar a cuidarnos.
Podemos comenzar hoy, con lo que tenemos y desde donde estamos. No necesitamos una alimentación perfecta ni dejar de disfrutar de las comidas que nos gustan. Necesitamos aprender a tomar decisiones que favorezcan nuestra salud y que, al mismo tiempo, sean compatibles con nuestra vida cotidiana.
Porque el objetivo no es seguir una dieta durante unas semanas, sino desarrollar herramientas que nos acompañen durante años. Una alimentación saludable también tiene que poder sostenerse en diciembre, durante las vacaciones, en una semana de mucho trabajo o en esos momentos en los que las cosas no salen como esperábamos.
Los pequeños cambios, cuando son realistas y se sostienen en el tiempo, pueden convertirse en grandes herramientas para nuestra salud. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de construir, paso a paso, una forma de alimentarnos que nos haga bien y que podamos mantener a lo largo de la vida.
Por: Lic. Mariela Vargas — Nutricionista- @lic.marielav – MP:10959