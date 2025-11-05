Taxis Vs Uber: Taxistas presentan proyecto para poner a todos en «igualdad de condiciones»

Los taxistas presentaron un proyecto para regular las plataformas en la Ciudad de Buenos Aires. «Sirve para que todos tributemos de la misma manera y tengamos la misma responsabilidad», afirman.

La iniciativa ingresó a la Legislatura porteña. Busca regularizar el transporte por plataformas e igualar las responsabilidades con los taxistas. Lo apoyaron todos los gremios de la actividad. «Nos sirve muchísimo poner en igualdad de condiciones a las plataformas de una vez y que se sepa cuantos autos hay trabajando», señaló José Ibarra el líder de los Conductores de Taxis.

Con una movilización a la sede de la Legislatura porteña, los taxistas ingresaron formalmente un proyecto de ley que busca sentar las bases para regularizas el transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.

«Lock out total»

«Presentamos el proyecto todas las instituciones representativas de la actividad. Lo de hoy fue un formalismo pero los legisladores ya sabían de que se trataba el proyecto», explicó a InfoGremiales José Ibarra el secretario General de la Federación de Conductores de Taxis.

«Hay un compromiso de darle celeridad al tema. Hay un trabajo que hacer con el resto de los bloques que componen la legislatura», explicó el gremialista que también lidera las 62 Organizaciones.

Según relató Ibarra «La actividad está en un lock out total» y con la iniciativa se busca una regularización: «A nosotros nos sirve muchísimo poner en igualdad de condiciones a las plataformas de una vez y que se sepa cuantos autos hay trabajando».

«Mismas responsabilidades»

«Sirve para que todos tributemos de la misma manera y que todos tengamos la misma responsabilidad que cumplir como transporte», planteó el dirigente que viene haciendo eje en las desigualdades que se consolidaron por la falta de tributación y regulación de las plataformas de transporte.

Por último, detalló el trabajo que se les viene y el desafío al que se enfrentan para lograr que avance el proyecto: «De acá para adelante empezaremos a transitar los pasillos de la legislatura con el objetivo de que esto sea tratado este año».

Con información de agencia Infogremiales