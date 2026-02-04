A pesar de las duras críticas, Milei conserva una imagen digital positiva

El presidente Javier Milei conserva por cuarto mes consecutivo una imagen digital positiva, a pesar de que su reacción ante los incendios de la Patagonia fue duramente criticada.

Según la consultora Ad Hoc, el “sentimiento digital positivo” durante el primer mes del año se registró en torno al 47% y se refleja en menciones vinculadas a las celebraciones del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, llevado adelante por el gobierno Donald Trump, y su vínculo con Estados Unidos.

Por otra parte, el 45% de sentimiento negativo está vinculado a los incendios, “un tema que se impuso en la agenda del Gobierno”, mientras que el 8% se mantuvo neutral.

“Las comunidades opositoras lo colocaron a Milei como responsable por la situación en la Patagonia, acusándolo por su inacción frente al tema. Esta conversación no fue controlada en ningún momento por las comunidades oficialistas”, indicó en el informe.

La agenda digital en torno al Presidente estuvo dividida en temas atravesados por la polarización y la disputa por los encuadres entre comunidades marcadamente oficialistas, centradas en la agenda partidaria e internacional.

Así, su vínculo con Trump, la presencia en Davos y el Tour de la Gratitud en Mar del Plata, y su participación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María son los tópicos positivos en los que fue nombrado Milei.

En cuanto a los debates que fueron perjudiciales para su imagen, prácticamente todos derivaron de la situación de los incendios en la Patagonia y que, según el informe fue la única problemática que el Gobierno «no controló”.

En contraposición, las comunidades oficialistas “potenciaron la agenda positiva en torno a Milei” e instalaron temas que le fueron favorables como los ya mencionados, “ante la falta de disputa de parte de las comunidades opositoras, que solo criticaron masivamente el accionar de Estados Unidos en Venezuela”.

“Los incendios fueron un foco de negatividad alto para Milei, pero el único del mes. El Presidente pudo controlar la conversación a su alrededor con temas que le fueron positivos. Las comunidades internacionales tuvieron un rol central, tanto en el posicionamiento positivo de temas en relación a su vínculo con Trump y Estados Unidos, como en torno a la hipótesis que atribuía la responsabilidad de los incendios a Israel”, concluyó Ad Hoc.

Con información de la agencia Noticias Argentinas