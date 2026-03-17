Temporal en el AMBA: más de 20 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica

Más de 20 mil personas se encuentran sin luz como consecuencia de la tormenta que se registró este martes en el AMBA.

Conforme a la información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), unos 17.852 usuarios de Edesur no contaban con suministro eléctrico, al tiempo que las zonas más afectadas son las localidades bonaerenses de Alejandro Korn, Glew, Tristán Suárez, Esteban Echeverría, Lanús Este, Florencio Varela y Presidente Perón.

Por su parte, 5.196 clientes de Edenor no tenían luz a causa del temporal que se desarrolló tras dos días de calor agobiante.

Vecinos de Villa Madero, Paso del Rey, José C. Paz, General Las Heras, San Justo, Marcos Paz, La Lonja, Manuel Alberti y Tigre son los más perjudicados por la situación.

Con información de la agencia Noticias Argentinas