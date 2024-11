Tragedia en Villa Gesell, último informe oficial: «No se deben generar falsas expectativas»

La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires actualizó el estado de situación referente a la tragedia de la localidad de Villa Gesell.

A continuación, reproducimos el informe oficial:

A las 08:00 Hs del día 31 de octubre se relevó el Comando Federativo de incidentes a cargo del Comandante Mayol Javier, como Jefe de Operaciones interviene el Oficial Gatella Fabio, y en el área de comunicaciones el Sub Of Pena Gerardo, la seguridad la coordina el Sub Of Conia Hernán, y la logística está a cargo del Of Del Giorno Leonardo, todos pertenecientes a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero.

Se mantiene un sector de acreditaciones en el Comando de la Brigada PUMA, para garantizar la fluidez del ingreso al área de espera para los equipos que arriban a prestar servicios. Se entregaron Handys para facilitar la comunicación entre el Comando que se encuentra en los escombros y el equipo que está en la zona de espera. En las últimas 24 Hs fueron registrados un total de 43 Equipos con 231 numerarios.

Haciendo uso de las instalaciones, se realizó el análisis del caso con superposición de Imágenes satelitales y fotografías aportadas por el Equipo VAN (vehículo Aéreo no Tripulado) de la Policía de la Pcia de Bs AS. De esta forma se procedió a un chequeo exhaustivo de las marcaciones de los Canes de la Brigada K9 Federativa, concluyendo con un resultado negativo en el hallazgo de víctimas.

Se analizó la hipótesis de desplazamiento estructural y se realizaron reuniones con el jefe de Operaciones de La Federación para evaluar la viabilidad del procedimiento. A los equipos ingresantes se les aportaron imágenes para que tomen dimensión de la situación.

Lamentamos informar que a pesar de los esfuerzos de los rescatistas a las 00:25Hs. del 31 de octubre se ha recuperado un cuerpo femenino sin signos vitales.

Para continuar con la tarea de remoción de escombros, se reemplazó la grúa por una de mayor porte que permitió cambiar la modalidad de trabajo logrando mayores avances, reduciendo el tiempo y el trabajo manual, en la remoción de bloques.

Es importante destacar que esta Federación ha puesto a disposición todo el material necesario para la intervención, herramientas, camiones, equipos de comunicación, equipos de iluminación, sondas, e innumerables elementos claves para la extracción de víctimas en un derrumbe de estas características, como así también el valioso capital humano debidamente capacitado y certificado por los organismos correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional.

Sabemos que nuestros bomberos están brindando el mayor esfuerzo con un alto compromiso para lograr el objetivo, pero la tarea que se lleva a cabo demanda tiempo y paciencia debido a que se hace de forma manual y hasta artesanal en lugares de difícil acceso, de esta manera poco a poco el trabajo en equipo va despejando la estructura.

Se han detectado algunas ventanas de vida (estructuras colapsadas con espacios confinados donde no se unen el piso y el techo del derrumbe dejando una burbuja en la cual se trata de acceder evitando que colapse el resto de la estructura). No se deben generar falsas expectativas, pero si informar que tipo de trabajos se están realizando, cuantas personas están afectadas y los resultados que se van obteniendo con el correr de las horas.

Debemos tener en cuenta que el personal que trabaja en el lugar del hecho también resulta afectado físico y emocionalmente, debido a lo sensible de la situación y las largas jornadas de búsqueda, es por ello que desde esta Federación se aportan profesionales especializados para brindar contención y descanso a todos los brigadistas.

En las próximas horas se realizará un nuevo recambio de personal y la rotación de la tarea encomendada por los responsables del Comando de Incidentes.