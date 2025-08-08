Javier Milei hará una cadena nacional para defender los vetos

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional para defender sus vetos y los decretos rechazados por el Congreso.

Según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, Javier Milei hablará en cadena nacional sobre la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Derechos de exportación

Por otro lado, Adorni informó que el Gobierno nacional fijó ayer en 0% los derechos de exportación de 231 productos asociados a la minería con el objetivo de “seguir impulsando las exportaciones del sector”, y celebró que desde la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero en diferentes provincias por un total aproximado de 16.200 millones de dólares.

“Durante años la clase política respondió a los intereses de los grupos extranjeros que, disfrazados de buenas intenciones, nos impidieron explotar nuestros recursos naturales y frenaron el crecimiento argentino mientras que millones de personas seguían sumidas en la pobreza”, afirmó el funcionario y aseguró que “estos enormes logros” en materia energética responden a que “por primera vez el Estado nacional está ejerciendo su soberanía sobre los recursos naturales”.

Discapacidad: suspenden pensiones

En otro tramo de la conferencia, Adorni reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores, se dieron de baja 8.107 que correspondían a personas fallecidas y otras 10.038 personas tomaron la decisión de renunciar a ella.

Señaló que “en este organismo se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”, y detalló que entre 2003 y 2015 pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000, para subir a un 1.222.000 en diciembre de 2023. “Este número estratosférico no corresponde a un país que sufrió guerras militares ni catástrofes naturales, sino a un país que tuvo 20 años de kirchnerismo”, expresó, y en ese sentido cuestionó que “esta semana el Congreso defendió este sistema corrupto que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”.

Primer Comando de la Capital

En otro orden de cosas, el vocero indicó que el Departamento Federal de investigaciones (DFI), dependiente del Ministerio de Seguridad, se encargará de investigar y desarticular la incipiente llegada a la Argentina de la banda Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil, caracterizada por actividades de narcotráfico, robos de carga y secuestros. “El Gobierno nacional no permitirá que grupos delictivos foráneos pongan en riesgo la vida de los argentinos”, subrayó.

En relación al examen de las residencias médicas, Adorni precisó que de los 117 aspirantes que volvieron a rendir (de los cuales 109 fueron extranjeros), “ninguno pudo revalidar la nota” y “en la mayoría de los casos la diferencia es absolutamente escandalosa”, lo que “no hace más que confirmar lo que defendimos del primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”.

Por último, el funcionario precisó que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), lleva atendidos en lo que va de 2025 a 1.823 pacientes oncológicos o de enfermedades poco frecuentes con medicamentos de alto precio, de los cuales el 54% son bonaerenses. “Estamos hablando de 1.021 personas a las que el Gobierno de Kicillof les niega el acceso a la salud y su tratamiento”, advirtió.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia de prensa:

✅”La petrolera YPF acordó con Total Austral la compra del 100% de las acciones en los bloques no convencionales La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ubicados en Vaca Muerta”.

✅ “De esta manera, la compañía pasará a ser dueña de una sociedad que tiene el 45% de los derechos de dichos bloques, junto a Shell, a Shell Argentina que tiene el 45% y GMP, que tiene el otro 10%”.

✅ “La compra de activos le permitirá a YPF aumentar su producción actual y potenciar el desarrollo del hub del norte de Vaca Muerta. Esto forma parte de una exitosa estrategia comercial de la compañía que ya logró obtener el 60% del mercado de combustibles”.

✅”El Gobierno Nacional bajó los derechos de exportación a productos mineros y fijó en 0% los derechos de exportación de 231 productos asociados a la minería, con el objetivo de seguir impulsando las exportaciones del sector”.

✅ “Desde la reglamentación del RIGI, se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero en diferentes provincias por un total aproximado de 16.200 millones de dólares”.

✅ “La Agencia Nacional por Discapacidad ya suspendió más de cien mil pensiones, concretamente 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”.

✅ “El DFI, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, iniciará investigaciones para evitar que se establezca en el país el primer comando de la capital, eso es la españolización del nombre, o denominado PCC”.

✅ “El Gobierno nacional no permitirá que grupos delictivos foráneos pongan en riesgo la vida de los argentinos. Hay que revertir la lógica zaffaronista que imperó durante años, donde los argentinos se protegían detrás de las rejas mientras los delincuentes caminaban libremente por las calles”.

✅ “El Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (el DINADIC), lleva atendido, en lo que va del 2025, a 1.823 pacientes oncológicos o de enfermedades poco frecuentes con medicamentos de alto precio. El 54% de ellos son bonaerenses”.

✅”Hoy a las nueve de la noche, hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación”.

✅ ”Hubo ciento diecisiete aspirantes que volvieron a rendir el examen. Ninguno de ellos pudo revalidar la nota. Ciento nueve son extranjeros. En la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener es absolutamente escandalosa”.

✅ “Esto no hace más que confirmar lo que defendimos el primer día. En la salud, donde la vida de cada uno de nosotros puede estar en riesgo, el mérito y la idoneidad no se negocian”.