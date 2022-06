Tras echar a Kulfas, Alberto Fernández habló de los «roles» con Cristina

Tras echar al ministro Matías Kulfas después de un tuit de Cristina Fernández, el presidente Alberto Fernández destacó este martes que con la vicepresidenta saben «lo que cada uno piensa» y «los roles» que tienen que «cumplir».

«Con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos que cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que tenemos que tener. En eso nunca tuve ningún temor ni ninguna duda», resaltó Alberto Fernández en declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, con motivo del Día del Periodista.

El jefe de Estado se volvió a referir a la salida del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sentenció: «No me gustó lo que hizo».

«No me gustan los off. No me gustan las cosas dichas por secreto, cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías por eso tomé la decisión que tomé«, puntualizó en declaraciones que reprodujo la agencia NA.

Al referirse a la elección del embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, como reemplazo del saliente ministro de Desarrollo Productivo, Fernández indicó: «Daniel es un gran amigo».

«Mi preocupación es ver cómo el Gobierno funciona, pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Kulfas. Lo hablé mucho con (el titular de la Cámara de Diputados) Sergio Massa, que es alguien cuya opinión pondero. Y también estoy feliz por el ingreso de Agustín (Rossi como titular de la AFI), de valor incalculable para el gabinete», enfatizó.