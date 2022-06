Tuitazo, fin para Kulfas y la vuelta de Rossi y Scioli

Tras el acto por los 100 años de YPF y cuando todo parecía empezar a relajarse entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, un off the record derivó en un tuit de CFK y la salida de Matías Kulfas que será reemplazado por Daniel Scioli. Vuelve Agustín Rossi.

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, será el reemplazante del saliente ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El embajador venía levantando su perfil en los últimos meses gracias a algunas gestiones exitosas ante el gobierno de Jair Bolsonaro y casualmente estuvo presente en el acto por los 100 años de YPF.

La asunción formal de Scioli será luego de que Alberto Fernández regrese del viaje que emprenderá este martes rumbo a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas.

Tuitazo

La noticia se conoció luego de que la empresa Energía Argentina emitiera el sabado al mediodía un comunicado acusando al Ministerio de Desarrollo y Producción de «armar operaciones en «off the record» contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en «off», mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso», publicó la exmandataria en su cuenta de la red social Twitter.

Durante la mañana del sabado, desde Energía se había dado a conocer la información de que a través de un chat de WhatsApp se difundía a un grupo de periodista un «off the record», por parte del equipo de comunicación de Kulfas, en cuyo mensaje habían indicado que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una «licitación a medida de Techint» para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, «a la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta».

Minutos después del posteo de Cristina Kirchner, el Presidente realizó una publicación en las redes sociales para respaldar a la vicepresidenta y a los minutos se conoció su decisión de pedirle la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo.

Vuelve Rossi

Tras su designación en la AFI y el pedido de renuncia a Matías Kulfas, Agustín Rossi, habló de la realidad al interior del Gobierno y aseguró que durante el acto en Tecnópolis del viernes, las partes en pugna buscaron «desescalar la tensión». Además, sostuvo que la decisión del Presidente de pedirle al ministro de Desarrollo Productivo que diera un paso al costado fue motivada por una clara intención de preservar la unidad.

Para el nuevo interventor de la AFI, en el marco de la celebración de los 100 años de YPF, el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner acercaron posiciones y eso se vio reflejado en la fotografía del evento. «La foto del viernes, en el marco de los discursos, en el trato, me alentaban a percibir que esos niveles de tensión que habían existido empezaron a desescalar», afirmó Rossi en diálogo con Alejandro Gomel para AM 990.

Y agregó: «Creo que inclusive no significaba que habían desaparecido las diferencias sino que estaban más dialogadas, más aceptadas, con la responsabilidad de llevar adelante la gestión».

En torno a la polémica generada por las declaraciones surgidas desde el Ministerio de Producción, Rossi afirmó: «En el marco general del suceso del viernes sucedió lo que sabemos que motivó el alejamiento de Matías Kulfas y la llegada de Daniel Scioli. Las explicaciones se fueron y se seguirán dando, de acá para adelante. Me quedo con la foto del viernes, que inclusive la tensión que se provocó por lo que dicen que partió del minsiterio de producción, de alguna manera los cambios que produjo el presidente tienen como objetivo preservar ese clima o esa fotografía que se dio el día viernes».

Asimismo, el funcionario agregó que tanto Scioli como Kulfas son hombres de confianza del mandatario, y reveló que, el hasta ahora embajador argentino en Brasil, supo ganarse, a tavés de gestión, los halagos de Fernández.

A su parte, en lo que respecta al nuevo cargo al que asumirá el martes, Rossi reveló que se siente entusiasmado y que seguirá profundizando los ejes en los que se desempeño su antecesora, Cristina Caamaño. «La idea es darle a la agencia el mayor grado de profesinalización y al mismo tiempo trasparentar todos sus procedimientos, para que la inteligencia deje de ser una cosa oscura que sea una herramienta que tenga el Estado, especificamente el presidente a la hora de tomar decisiones», contó.