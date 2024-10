Victoria Villarruel inauguró un busto de Isabel Martínez de Perón en el Senado

La presidente del Senado de la Nación Victoria Villarruel inauguró este jueves 17 de octubre una escultura ubicada en el Salón de las Provincias en honor a la primera vicepresidente y presidente mujer de la Argentina, María Estela Martínez de Perón.

“En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, del gobierno de facto que la encarceló y finalmente de una clase política que la desterró”, explicó Villarruel al estrenar el busto que fue colocado en el lugar en el que estuvo ubicado el de Néstor Kirchner.

“Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer, que viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo. No somos pocos los argentinos que, aun compartiendo en poco, en mucho o en nada sus ideas, valoramos el coraje y el patriotismo con que afrontó la ingratitud y las ofensas de sus enemigos, que no fueron pocos”, agregó.

“Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido, y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista. Se termina el silencio cómplice, y se alza el grito estridente de lo que siempre ha debido ser: Isabel Martínez de Perón, no Isabelita, vuelve a tener la voz que nunca debieron de quitarle”, explicó.

“Confío que los argentinos daremos los primeros pasos hacia la necesaria pacificación nacional. El país está dividido y en ruinas, no es posible ni siquiera soñar un gran proyecto de nación donde reina el odio y el enfrentamiento”, completó.