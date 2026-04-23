¡Volver a ser campeón del mundo!

Por el título parece un análisis deportivo, pero no lo es, porque este informe va dirigido específicamente a políticos y funcionarios actuales y futuros (no hablo de los anteriores porque ya perdieron la oportunidad).

El hecho de «levantar la Copa», mirar al cielo, sentirse en el «techo del mundo» debe ser una sensación tan grande, tan profunda, tan absoluta, como terminar una gestión y que la gente te aplauda, te mire con alegría, con satisfacción, te haga una venia con la cabeza (de respeto) por el buen trabajo concluido…

Seguramente deben haber sentido eso los chicos de la Selección Argentina (que no dejan de ser eso, alguno jóvenes, otros adolescentes) que tienen unas condiciones increíbles para este Deporte (como el fútbol) pero que además, esta generación (encabezada por Lionel Messi y su DT Lionel Scaloni, en el que NADIE creía) dan un EJEMPLO sin buscarlo, sin quererlo, pero sin duda es así y no alcanzamos a verlo…

Compañerismo, Compromiso, Dedicación, Contracción al trabajo, pero sobretodo, la Humildad de no creerse lo que no son, de querer MÁS, de tener «ambición» de la buena, de no darse por vencido, de saber que no son imprescindibles y como dice su técnico «saber que algún día les tocará perder y habrá que estar preparados para ese momento…».

Bueno, nosotros cómo pueblo venimos perdiendo por «goleada» por los gobiernos que hemos tenido (tenemos un territorio para ser Potencia y a duras penas alcanzamos a ser un país siempre peleando el «descenso») con una sociedad inmadura, dividida, irascible, afecta al acomodo e indiferente a la corrupción.

No condenamos a los que roban, no nos ponemos del lado de la víctima sino del victimario…

Entonces me pregunto ¿Cómo salen éstos chicos dando éste ejemplo social y como hay tantas diferencias con los políticos que nos tocan en suerte que gobiernen el país?

Esa contradicción es Histórica en Argentina, desde los Unitarios y Federales, para acá no hemos logrado construir (como sociedad, como país) ni la décima parte de lo que ha conseguido ésta Selección, de ser respetada en el mundo y sobretodo, admirada por propios y extraños…

Todavía recuerdo esos 6 millones de personas en la calle (que deben haber sido mucho más) festejando el logro de haber sido nuevamente Campeón Mundial después de muchos años y falta poco para estar Unidos de nuevo para vivir una nueva aventura de poder repetir…

¿Porqué es tan difícil comprender que solo la «Unión hace la fuerza»? ¿Que nos impide ver que solo con la «complicidad del otro haciendo las cosas bien» se pueden lograr cosas importantes?

¿Son tan GRANDES los EGOS, las AMBICIONES y los EGOÍSMOS de nuestros políticos que no logran ver qué SOLOS no llegarán a ningún lado? Si claro! podrán estar «bien» un ratito, comprarles autos de alta gama a sus familias, podrán «forrarse» materialmente, pero la Historia ni los recordará, no pueden caminar por la calle por el desprecio de la gente y el recuerdo que dejan es realmente triste…

¿Para eso quisieron ser políticos? Que «baja» la «vara» de sus pretensiones…

La Justicia es otra «pata» de la Democracia que está en deuda con la sociedad, totalmente sometida al poder político (sobretodo cooptados por la ideología que gobernó el país los últimos años) con jueces garantistas, politizados y haciendo «desastres judiciales» como soltar asesinos y dar a conocer fallos que PERJUDICAN a la sociedad en vez de ampararla…

Yo valoro a ésta Selección Argentina (más allá de como nos vaya en el próximo Mundial) porque fueron, son y van a ser un ejemplo del país que quiero para mis hijos…

Estoy seguro que con ellos como los gobernantes del país (con esa mentalidad y decisión) llegaríamos a ser la POTENCIA que nos merecemos ser… ¿Nos lo merecemos? 🤔

Los políticos que están y los que vendrán no pueden verse un poquito al espejo e imitar esas actitudes?

Tener COMPROMISO con quién te vota, DEDICACIÓN de hacer las cosas bien, COMPAÑERISMO con el otro para ir por la buena senda, CONTRACCIÓN AL TRABAJO para darle a la sociedad un buen servicio…

¿Es tan difícil?

Parece «Soñar un mundo imposible»… bueno, yo les digo que ES POSIBLE, porque éstos chicos lo hicieron, llegaron a la cúspide y van por más!!!

El «Celeste y Blanco» es para sentirlo todos los días… no solo en la disputa de un Mundial…

Cuando comprendamos eso, tendremos una nueva Argentina… mientras tanto, sigamos hablando de Adorni y de la «fortuna» que se robó la Sra Kirchner y todavía no devolvió un centavo, a pesar de estar presa por corrupción (después de casi 10 años que le hicieron la primer denuncia); éstos son nuestros temas, en vez de pensar cuál es la nueva Argentina que queremos para todos…

Mirando desde la sociedad, la Copa está lejos… tenemos la suerte como Argentinos que si miramos desde la perspectiva de los chicos de la Selección, la Copa está más cerca, porque ellos lo hacen posible, porque «tienen lo que hay que tener» para querer ser los primeros…

Ojalá nuestros políticos alguna vez, tengan esas ganas de ganar y no sentirse «cómodos» siempre peleando el descenso…

Por suerte la Historia Política los olvidará rápido…

En cambio Messi y Cía, más allá de éste su último Mundial, la Historia Deportiva ya lo ha dejado en la Historia Grande de nuestros país…

Hasta la próxima.

Por: Pablo Rennella (Periodista de Cba)