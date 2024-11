Volvió a fracasar Ficha Limpia: celebran los K y los libertarios

La Cámara de Diputados no pudo sesionar por falta de quorum para tratar el proyecto de ficha limpia que impide a los dirigentes condenados por delitos de corrupción presentarse como candidatos. La norma inhabilitaria a Cristina Kirchner, la rival que prefiere Milei para 2025.

Sin ley de ficha limpia, Cristina Kirchner podrá presentarse como candidata en las elecciones legislativas de 2025. El bloque de La Libertad Avanza fue el que más ausentes tuvo en la sesión especial pedida este jueves por el PRO y por eso lo demás espacios que sí dieron quorum los acusaron de boicotear la convocatoria para habilitar la postulación de CFK y polarizar con los candidatos del Gobierno, presuntamente José Luis Espert o Karina Milei.

En total faltaron 13 diputados para llegar a los 129, es decir, una docena más que en el anterior intento fracasado de tratar la iniciativa.

Acusaciones a los libertarios

Sin quorum, se habilitaron expresiones en minoría, es decir, discursos de los diputados.

Silvia Lospennato (Pro), se quejó de que “los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen impunidad”. “La gente ya cambió y no los estemos representando», completó. E hizo una alusión solapada a La Libertad Avanza (LLA): «Tengo por escrito quiénes iban a venir por bloque. No creemos en las casualidades e imprevistos«.

Juan Manuel López (CC) fue el más duro contra LLA: «El doble discurso, las cosas que no se dicen de la casta, vamos a intentar decirlas acá. ¿Por qué se habla de Cristina Kirchner? porque tiene condena confirmada y porque el Presidente (Milei) dijo que él le quería ponerle ‘el único clavo al cajón de CFK’, él quiere que Cristina sea candidata para que Espert o Karina Milei le compitan o eventualmente le ganen. ¿Cuántos diputados les faltan señores de La Libertad Avanza? No le mientan a la gente. Quieren a Cristina de candidata«.

Rodrigo De Loredo (UCR) también cargó contra LLA y la estrategia electoral: «El oficialismo se ocupó en su estrategia ultrapolarizadora de que esto no prospere. Se ocupó de que se frustre por segunda vez en 2 semanas algo que pide la sociedad argentina».

Lisandro Almirón (LLA) intentó justificar: “Entendemos la problemática y rechazamos la ausencia de algunos legisladores para debatir una norma tan importante para este país».

Emilia Orozco (LLA) contestó con dureza las críticas de los demás bloques: «No voy a permitir en nombre del bloque de LLA que nos quieran adjudicar que estemos entongados con las ratas de enfrente (por el bloque kirchnerista). Qué digan que LLA no bajó a dar quorum no lo voy a permitir (…) No nos hagan operetas…¿Por qué, por qué faltaron un par? (…) LLA irá hasta las últimas consecuencias con Ficha Limpia».

Otros proyectos perdidos

La sesión especial solicitada por el PRO y otros diputados, además de Ficha Limpia incluía el tratamiento de tratar los proyectos de Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas; Juicio en ausencia del imputado; y el voto de ciudadanos argentinos con domicilio en el Exterior.