4 de junio, Día del Vinculador Tecnológico: Motor de equidad

En vísperas del 4 de junio, Argentina se prepara para celebrar el Día del Vinculador Tecnológico, una fecha que rinde homenaje al legado de Jorge Sábato.

Esta edición del Día del Vinculador Tecnológico se materializará en la V Jornada Federal bajo el lema: “Vinculación que une, tecnologías que se activan, comunidades que crecen”.

El evento, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), busca consolidar la autonomía tecnológica nacional y debatir el impacto de la Inteligencia Artificial en el desarrollo del país.

El rol estratégico del vinculador como motor de equidad

En el actual escenario de la «Vinculación Tecnológica 4.0», el vinculador adquiere aún más vigencia como el puente esencial entre el mundo digital y la economía real. Hoy, su rol ha trascendido la mera gestión técnica para convertirse en un agente socioeconómico clave con la responsabilidad de:

Reducir desigualdades: Al hacer que la tecnología sea accesible y actúe como un motor de progreso para todas las organizaciones, ya sean locales o regionales.

Al hacer que la tecnología sea accesible y actúe como un motor de progreso para todas las organizaciones, ya sean locales o regionales. Conectar necesidades reales: Vincular las políticas públicas con las demandas concretas de las personas, las empresas y el sector productivo.

Vincular las políticas públicas con las demandas concretas de las personas, las empresas y el sector productivo. Impulsar la innovación territorial: Detectar demandas tecnológicas en el terreno, conectando a emprendedores con fuentes de financiamiento y ecosistemas como los parques industriales.

Jornada de Vinculación Tecnológica

La V Jornada Federal de la Vinculación Tecnológica es impulsada por la primera plataforma colaborativa VinTecAr 4.0, que agrupa a más de 50 entidades del sistema de innovación nacional, junto a la UNDAV y al Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA). Será una jornada híbrida (presencial y virtual), que reunirá a referentes de todo el país para proponer soluciones específicas a problemas de gestión y producción.

Uno de los puntos destacados de la agenda será el debate sobre la Inteligencia Artificial responsable. Desde VinTecAr 4.0 e INARIA se promueven iniciativas que garanticen que esta tecnología contribuya al bienestar social y al desarrollo económico, respetando la transparencia y los derechos humanos, para que Argentina se posicione como un referente regional en la materia.

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