Cuáles son todos los aumentos de junio: Colectivos, trenes, prepagas y naftas a tope

El sexto mes del año trae subas en alquileres, transporte, colegios, prepagas, servicios públicos y VTV. Los colectivos suben hasta 4,8% y el subte 4,6%.

El inicio de junio, como sucede en cada mes, trae aparejada la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas. En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y a pesar de la baja en abril, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres: actualización anual del 78%

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 78% para junio. De esta manera, se rompe la tendencia de la desaceleración que se venía experimentando hace varios meses. En mayo el aumento fue de 32,05%, en abril 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.

En los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, se vuelven a ajustar en junio. Aunque todavía falta conocer el IPC de mayo, se calcula que la suba estará en torno al 8,8%. Aquellos que toman las últimas tres variaciones ya publicadas por el INDEC (febrero, marzo y abril) tendrán un aumento del 9,12%.

Colectivos, subte y peajes: subas de hasta 4,8%

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en junio, entre un 4,6% y 4,8%. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de las líneas del 200 en adelante supera por primera vez los $1.000: pasa de $968,57 a $1.015,61 para los viajes de hasta 3 kilómetros. El tramo de 3 a 6 kilómetros queda en $1.142,55; el de 6 a 12 kilómetros, en $1.269,50; los viajes de 12 a 27 kilómetros, en $1.523,40; y los recorridos de más de 27 kilómetros, en $1.791,02.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo sube de $753,74 a $788,28. El recorrido de 3 a 6 kilómetros costará $875,90; el de 6 a 12 kilómetros, $943,37; y el de 12 a 27 kilómetros, $1.010,90. El subte porteño también tendrá un ajuste del 4,6%. Con la nueva tarifa, el pasaje con SUBE registrada pasa a $1.558,54, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada pagarán $2.477,22.

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 4,6% en junio. Para vehículos livianos de dos ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa será de $4.518,33 en hora no pico y de $6.403,21 en hora pico. En Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico. En Alberti, de $1.430,91 en hora no pico y de $1.807,17 en hora pico.

Además, el 15 de junio entrará en vigencia una segunda suba del 2% en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Ese mismo día también llegará el segundo ajuste mensual del esquema escalonado para los trenes metropolitanos, con un aumento del 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Prepagas y colegios privados

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en junio que rondará entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. Compañías como Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud y Avalian ajustarán sus cuotas un 2,6%, aunque algunos planes tendrán incrementos de hasta el 3,4%.

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de entre 4% y 5% en las cuotas de junio, mientras que los de CABA ajustarán los valores al alza en torno al 5%.

VTV y servicios públicos

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) suben en la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular en CABA son $75.756,89 para autos y $28.484,61 para las motos. En PBA, los valores con IVA ascienden a $96.968 para autos y a $36.469 para motos.

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales. Las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio. En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Combustibles y perspectivas

La nafta y el gasoil subirán en junio producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo. Los combustibles permanecen estables tras el congelamiento aplicado por YPF, aunque en el sector anticipan que durante la segunda mitad de junio podría iniciarse una recomposición de precios para recuperar el atraso acumulado en los últimos meses, lo que también impactaría en los valores de la nafta, el gasoil y el GNC.