El TelePASE no usará más efectivo en los peajes en la Autopista del Oeste.

A partir del 1º de enero de 2027, se eliminará el uso del efectivo en las cabinas de la autopista Acceso Oeste y pasará a ser obligatorio el uso del TelePASE.

Así lo confirmó la empresa concesionaria Autopistas del Oeste, que informó que quedarán habilitados el TelePASE y los medios de pago electrónicos, por lo que se descarta automáticamente el uso de dinero en efectivo. También regirá, desde la misma fecha, para el Acceso Norte.

El corredor atraviesa, en ambos sentidos, los municipios de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján.

La justificación de esta medida se enmarca en una transformación del modelo de cobro y pago, con la que se busca agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera.

“Continuamos mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”, declaró el director adjunto de operaciones de Autopistas del Sol y del Oeste, Ezequiel Hermida.

Según la empresa, el 90% de los usuarios de la autopista ya se encuentran adheridos al TelePASE.

En el caso de las personas que no cuenten con ese sistema de cobro, podrán recurrir a la opción de “Pagos electrónicos”, en la que se podrá abonar mediante códigos QR o pagos sin contacto (NFC) con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard.

Con información de la agencia Noticias Argentinas