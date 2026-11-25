José Mayans, jefe de bloque del PJ en el Senado.

El jefe del bloque del PJ en el Senado, José Mayans, manifestó su “preocupación” por la “falta de comprensión de la economía argentina” de parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien acusó de venir al recinto a “versear”.

“Que el jefe de Gabinete venga con un discurso a ‘versearnos’ a nosotros… Tengo que manifestar mi preocupación por lo que ha dicho”, lanzó el formoseño durante un cuarto intermedio de la sesión informativa dedicada al informe de gestión del jefe de Gabinete.

Para el opositor, Santilli “viene con un relato que es preocupante por la falta de comprensión de la economía argentina”.

“La deuda aumentó prácticamente 120.000 millones. Solamente este mes aumentó 3.000 millones. ¿Dónde está el superávit?”, se preguntó.

A su vez, Mayans enumeró una serie de problemas que aquejan a la economía como “la caída del empleo y la caída de las pymes” y una inflación que supera el 30% en el marco de una matriz dolarizada.

“La inflación está pasando el 30%. No hay un país del mundo que tenga el sistema en dólares con este nivel de inflación”, apuntó.

El senador peronista advirtió que “el salario no le alcanza a nadie” y que “el valor de los servicios ha aumentado prácticamente un 1.700%”.

“No hay forma de que un hogar o una pequeña empresa pueda sostener eso”, alertó.

En otro orden, Mayans desacreditó las afirmaciones de Santilli sobre la supuesta disponibilidad de 50 mil millones de dólares en reservas del Banco Central.

“Esto que dijo de que tenemos 50.000 millones de reservas…primero, no son 50.000, es menos. Hay 19.600 millones que son del swap chino. Después tenemos otro sostén que son 15.000 millones del FMI. Después tenemos los encajes, que son depósitos de la gente que están en los bancos”, precisó.

En consecuencia, Mayans estimó que el país tiene “10.000 millones de dólares de reservas negativas”.

“Si ese país comunista, que ellos dicen que es China, retira esos 19.600 millones, nos quedamos prácticamente en 30.000 millones de dólares de reservas negativas”, alertó.

En esta línea, recalcó que “Argentina tiene un nivel de comercialización muy importante con China, así como con Brasil, donde en este momento tenemos prácticamente retirada la embajada”.

“(El Gobierno nacional) no reconoce la embajada y lo trata a Lula de delincuente, de haber manipulado las elecciones. Está reconocido por todo el mundo; el único que no lo ha reconocido es el presidente (Javier) Milei”, señaló.

Con información de la agencia Noticias Argentinas