El riesgo país de Argentina bajó 2,4% y cerró en 1.067 puntos básicos tras un rebote de los bonos.

El riesgo país de la Argentina cerró la jornada de miércoles en 1.067 puntos básicos, tras registrar una baja diaria del 2,4% que le permitió perforar hacia abajo el umbral psicológico de las 1.100 unidades.

Fue después de haber alcanzado un pico intradiario de 1.128 puntos en las primeras operaciones de la jornada.

El retroceso del índice elaborado por el banco J.P. Morgan estuvo impulsado por una recuperación de hasta el 2% en los bonos soberanos en dólares y un rebote en los papeles argentinos que cotizan en Nueva York, encabezados por Telecom (+4,8%) y Grupo Financiero Galicia (+4,2%), en sintonía con el repunte de Wall Street.

Sin embargo, el alivio diario no alcanza para revertir el deterioro mensual. El indicador acumula una suba cercana al 35% en lo que va de noviembre y casi triplica el piso de 402 puntos alcanzado en julio pasado, lo que demuestra la cautela de los inversores.

Detrás de la volatilidad confluyen el ingreso técnico de la economía en recesión, confirmado por el último dato de actividad del INDEC, la lenta acumulación de reservas y la incertidumbre por los vencimientos de deuda de 2027, estimados en 24.900 millones de dólares.

Con información de la agencia Noticias Argentinas