El dólar oficial escaló a $1.630 en el Banco Nación y el riesgo país superó los 1.100 puntos, mientras Caputo minimizó la recesión técnica

Con dos frentes abiertos —el cambiario y el de la deuda—, la jornada financiera de este miércoles volvió a mostrar presión sobre los activos argentinos. El dólar oficial en el Banco Nación subió $10 y se ubicó en $1.630 para la venta, un nuevo máximo nominal, mientras que el riesgo país trepó a 1.134 puntos básicos, 39 unidades por encima del cierre previo, según consignó la cobertura del mercado.

En el Banco Nación, la divisa estadounidense acumuló su séptimo día consecutivo de alza. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio minorista registra un incremento de 4,48% o $70, y desde enero, 10,1% o $150.

Los tipos de cambio paralelos y el mayorista

El blue se inició en $1.705 para la compra y $1.725 para la venta. El mayorista operó en $1.601/$1.610, con una suba de $18 (1,1%), superando por primera vez el umbral de los $1.600. La distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy en $1.982,89, se ubica en 23,1%. En lo que va del año, la cotización mayorista acumula un avance de 9,5%, por debajo del 28% de inflación.

Entre los financieros, el MEP se negoció a $1.678 y el Contado con Liquidación a $1.787. Los contratos de futuros anotaron incrementos de hasta 0,9% para los tramos de 2026, y la city estima que el mayorista se ubicará en $1.609,5 a fines de noviembre y en torno a $1.645 en diciembre.

El riesgo país y la recesión técnica

El indicador soberano que elabora JP Morgan avanzó 3,1% contra el cierre previo y operó en 1.128/1.134 unidades, un nuevo pico desde septiembre de 2025. Desde enero, acumula un alza del 97,6% y del 43,3% en lo que va de noviembre. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al 17 de septiembre de 2025, cuando se ubicó en 1.167 puntos.

La escalada se produjo luego de que se conociera el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre. La actividad acumuló dos trimestres consecutivos de caída y quedó técnicamente en recesión, según datos del Indec.

La reacción de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó la recesión técnica y desestimó que la suba del dólar se traslade a precios. «No me preocupa la suba del dólar», sostuvo, y aseguró que responde a un shock externo. También vinculó la escalada del riesgo país con el temor de los inversores a un cambio de rumbo en 2027: «Es por temor a que no esté Milei», señaló el funcionario.

Los papeles argentinos en Nueva York

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban en rojo, con los bancos encabezando las pérdidas. Los papeles de BBVA cedían más de 8%, seguidos por los de Supervielle, que caían 3,6%, y los de Banco Macro, que recortaban 3%.

La divisa paralela y el contexto

La divisa paralela escaló $40 a $1.740 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Tras varios meses de relativa estabilidad, el dólar volvió a concentrar la atención del mercado financiero local. La aceleración de las cotizaciones oficiales y la ampliación de la brecha cambiaria encendieron las alertas entre los inversores, en un escenario atravesado por una mayor demanda de cobertura, la incertidumbre sobre los próximos vencimientos de deuda y un contexto internacional menos favorable para los activos argentinos.

Fuentes del mercado destacaron que el dólar oficial comenzó la rueda «tomador», al contrario de la caída de los financieros. En tanto, el Gobierno parece reajustar su estrategia de cara al fixing y correrse de intervenir en el spot.