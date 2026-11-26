El ministro de Economía Luis Caputo, anunció que le solicitó a China activar un tramo de US$ 5.000 millones del swap vigente para garantizar el pago de vencimientos de deuda de 2027.

En una entrevista periodística, Luis Caputo afirmó que la suba del riesgo país obedece al temor del mercado de que en 2028 no esté Javier Milei como presidente: “No creo que haya dudas de los mercados de que en 2027 se paguen los bonos; el gran salto es para 2028, por temor a que no esté Milei”.

En esa línea, sobre los temores del mercado a que la Argentina no pueda pagar los vencimientos de deuda de enero por US$4.378 millones, el ministro aseguró que el Gobierno ya cuenta con el dinero necesario.

Juntanto los dólares

“Van a entrar entre el FMI y los organismos multilaterales US$1.200 millones; hay otros US$1.000 millones de financiamiento garantizado con CAF y Fonplata, US$300 millones por AySa y US$1.800 millones son intereses que se pagan con el superávit primario”, explicó Caputo sobre cómo juntará dólares.

Sin embargo, el ministro no detalló si el “financiamiento garantizado” con préstamos de CAF y Fonplata ya está cerrado (es decir, qué bancos le darán el dinero), ni dio detalles de cuándo ingresarán.

Tampoco precisó cuánto de los US$1.800 millones de intereses ya está cubierto con superávit primario.

Pedido a China

Caputo aclaró que para dar más certidumbre al mercado, le pidió a China que activara el tramo disponible del swap. Esta línea de financiamiento es por US$20.000 millones, pero ya tiene un tramo disponible por US$5.000 millones que debe formalizarse.

Caputo añadió que, para que no haya dudas de su “disponibilidad”, le pidió a China “fondearlo”, es decir, que se lo considere plenamente disponible. El anuncio de Caputo sorprendió debido a que en anuncios anteriores aparecía como primera opción el swap con Estados Unidos.

Con información de agencia NA