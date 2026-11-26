El único local de Mostaza en Catamarca cierra el 30 de noviembre, tras 5 años de actividad. Su responsable confirmó que llevan 11 meses trabajando a pérdida.

Mostaza, una de las principales marcas de comida rápida del país cerrará el único local que abrió en Catamarca el próximo 30 de noviembre y dejará a 23 trabajadores sin empleo.

La decisión fue confirmada por el empresario Luis Cantarell, responsable de la franquicia, quien explicó que la continuidad del establecimiento se volvió económicamente inviable después de cinco años de funcionamiento. Según detalló, llevan 11 meses consecutivos trabajando a pérdida y no consiguieron recuperar ni el 30% del capital que destinaron a poner en marcha el negocio.

Trabajo a pérdida

«Llegamos a este punto extremo de cerrar porque el local es inviable económicamente. Hace 11 meses que venimos trabajando a pérdida, así que nos sentimos obligados a bajarnos de la marca», sostuvo Cantarell.

Entre los factores que llevaron al cierre mencionó la caída de las ventas, el incremento de los servicios y las condiciones comerciales establecidas por la franquicia. En particular, cuestionó la obligación de comprar a determinados proveedores, mantener una cantidad específica de empleados y respetar los precios fijados desde Buenos Aires. https://www.instagram.com/p/DgKhmKPlLWi/embed/?cr=1&v=12

De acuerdo con su explicación, esas exigencias les quitaban margen de maniobra para tomar decisiones que permitieran mejorar la rentabilidad del establecimiento. También señaló que la marca retiene el 18,5% de la facturación, incluso cuando el negocio registra pérdidas, una condición que consideró insostenible en el actual contexto económico.

Una inversión que no lograron recuperar

Cantarell aseguró que, después de cinco años de actividad, no consiguieron recuperar ni el 30% del capital invertido para abrir el local. Además, afirmó que la inversión inicial que les habían informado fue considerablemente inferior a la que finalmente debieron afrontar.

En ese sentido, recordó que apenas diez días después de iniciado el proyecto recibió modificaciones en los planos que obligaron a realizar obras adicionales y afrontar costos que calificó como extraordinariamente elevados. Según relató, esos cambios también extendieron los plazos previstos para recuperar el dinero invertido.

El empresario sostuvo que planteó en distintas oportunidades los problemas de rentabilidad ante los responsables de la franquicia, tanto telefónicamente como en reuniones personales, pero que no obtuvo respuestas favorables.

También cuestionó que, mientras el establecimiento acumulaba pérdidas, la marca continuara percibiendo ingresos. «En ningún momento accedieron a perder algo de rentabilidad, sabiendo que ellos están ganando plata al margen de que el negocio pierda», expresó.

Un alquiler que también complicó la continuidad

Otro de los puntos que Cantarell señaló como determinantes fue el costo del alquiler del inmueble. Según explicó, el contrato está a nombre de la franquicia, que abona alrededor de 9 millones de pesos mensuales a la propietaria.

Sin embargo, indicó que el monto que debía afrontar su empresa oscilaba entre los 20 y los 22 millones de pesos, dependiendo del nivel de ventas.

El cierre definitivo se concretará el 30 de noviembre, mientras que la entrega del inmueble está prevista para el 8 de diciembre, cuando vence el contrato de alquiler.

La decisión deja a 23 trabajadores en la calle y representa otro golpe para el empleo privado en medio de la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y las dificultades que atraviesan los comercios en el modelo económico del Gobierno de Javier Milei. Incluso una franquicia de una de las grandes cadenas de comida rápida del país terminó sin encontrar condiciones para sostener su actividad.

Con información de DataGremial