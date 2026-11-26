La Casa Salesiana “Nuestra Señora de los Remedios” invita a su 3ª Feria de Emprendedores.

En la antesala de la celebración de la Navidad, la Casa Salesiana “Nuestra Señora de los Remedios” realiza la tercera edición de su “Feria de Emprendedores”, una cita para encontrar obsequios únicos, apoyar el trabajo de emprendedores de la comunidad y compartir una tarde-noche en familia. Será el lunes 7 de diciembre, de 16 a 22 horas, en Moreto 1410 (Parque Avellaneda, CABA), con entrada libre y gratuita.

Tras el éxito de sus convocatorias anteriores, el encuentro regresa con una impronta navideña pensada para que toda la comunidad pueda adelantar sus compras de fin de año apoyando directamente al trabajo artesanal, creativo y autogestivo. A lo largo de seis horas, quienes se acerquen podrán recorrer los más de 50 stands con propuestas de indumentaria, accesorios, decoración, bazar, joyería artesanal, productos de belleza, regalería personalizada y artículos materos, entre otros rubros.

“Cada feria es una forma concreta de vivir lo que nos enseñó Don Bosco: estar cerca de las familias y de los jóvenes, y construir comunidad con alegría. Esta feria es mucho más que una vidriera para el talento local: es una fiesta de encuentro, solidaridad y trabajo compartido para seguir construyendo juntos el futuro de nuestra obra”, destacó Guillermo Bálsamo, director general de la Casa Salesiana.

La cita para compartir y colaborar

La feria se realiza a beneficio de las obras pastorales y solidarias de la institución. Más que una feria, es una oportunidad para apoyar el talento local y reafirmar el compromiso colectivo de seguir trabajando por los jóvenes y por quienes más lo necesitan.

Una tarde-noche para disfrutar en familia:

Shows en vivo y sorteos: Durante toda la jornada habrá espectáculos artísticos, música y sorteos entre los asistentes para compartir un momento de alegría en comunidad.

Propuesta gastronómica: El buffet de la Casa Salesiana ofrecerá distintas opciones dulces y saladas para merendar, cenar o compartir un mate en familia.

Espacio joven: Los estudiantes de los Remedios también serán protagonistas, presentando sus propios stands para poder llevar adelante sus proyectos educativos, campamentos, viajes de estudio y sueños solidarios de este año.

Más que un paseo de compras, la feria se consolida como una jornada solidaria a beneficio de las obras pastorales y comunitarias de la institución. Cada visita y cada colaboración contribuyen de manera directa a sostener la asistencia y el acompañamiento que la obra salesiana brinda a quienes más lo necesitan en la comunidad.