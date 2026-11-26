Si hay un sistema que realmente «daña de muerte» la Democracia, es sin duda, el actual Sistema Judicial…

Una «pata» fundamental de éste modo de vida que desde 1983 recuperó su fortaleza social (de hecho llevamos 43 años de vida democrática ininterrumpida) pero no consigue tener la fortaleza institucional adecuada por la lamentable corrupción enquistada que sufrimos hace muchos años…

¿Porque surge ésta definición en el título?

Porque este lunes 23/11 se conoció lo siguiente: «La Justicia Federal Argentina investiga si Lázaro Báez administró y explotó propiedades y bienes embargados o sujetos a decomiso desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión. La causa tramita ante la Fiscalía Federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate«.

Puntos clave de la investigación:

Cómo operaba: Según las pesquisas, Báez daba instrucciones por vía telefónica y mediante anotaciones manuscritas secuestradas en su celda, apoyándose en una red de alrededor de una docena de personas para administrar campos, estancias, departamentos y casas».

Me pregunto ¿Nos toman a todos como unos «idiotas» en este país?

¿Cómo puede ser que un condenado a 15 años de prisión por Corrupción, como Lázaro Báez «siga todo igual» manejando sus bienes desde el penal que cumple la condena?

Pero es como la «gota que rebalsa el vaso», ¿verdad? porque está todo así, si empezamos a dar nombres de las «irregularidades judiciales» de muchos que están presos no terminamos más y si sumamos a algunos que están «afuera» por innumerables abogados defensores de corruptos, la verdad da «vergüenza ajena» la Justicia Argentina…

Uno aspira a cotizar institucionalmente el país, en consonancia con ésta costumbre social de ir y votar a nuestros representantes…

Pero mira el Congreso (que son quienes tienen que fortalecer el sistema judicial con las leyes) y el «nivel» de legisladores tanto Diputados como Senadores, no son muy alentadores para sentir que ésto se esté logrando y si sumamos la «pauperrima» perfomance de la Justicia en estos 40 años… bue! 😒 la motivación se acaba…

No puede ser que la Justicia «quiebre» la Democracia…

Necesitamos una Justicia seria, comprometida, responsable, incorruptible, como soñaron aquellos que lograron la Independencia y alcanzaron definitivamente equilibrar el sistema democrático después de tantos golpes de Estado e inestabilidad institucional que vivimos desde el Nacimiento del país.

Después, actitudes sociales que nos hacen pensar que muchos no estamos «maduros» para manejar ciertas instituciones como la Universitaria (en querer hacer una estatua de Santucho! ¿Realmente los que votaron, «saben» quién era éste terrorista interno?) y ejemplos tenemos cientos!!!

Empecemos a QUERER éste sistema de vida señores, porque estamos «dinamitando» desde adentro (en distintos sectores) el único sistema de vida que merecemos en nuestro país…

Parecemos vivir en el «Caballo de Troya» en Argentina, nos decimos democráticos, queremos Justicia, sacamos a relucir los valores de una mejor distribución y «desde adentro» atentamos contra los valores que le dieron VIDA desde su nacimiento…

Vivir en Argentina es un «loco» por eso los de «afuera» no entienden como puede ser que en este territorio en donde tenemos TODO, más del 50% esté por debajo de la línea de la pobreza…

JUSTICIA POR FAVOR!

Solo pedimos eso…

Nada más y nada menos.

Hasta la próxima!