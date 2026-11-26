Miramar: un refugio costero que conquista a las familias y seduce a los más jóvenes con naturaleza, adrenalina y buenos precios

A solo 50 kilómetros de Mar del Plata, la ciudad balnearia reafirma su reinado como el destino mejor preparado para viajar en familia. Con playas certificadas internacionalmente por su sustentabilidad, bosques llenos de misterio, deportes acuáticos para las nuevas generaciones y valores pensados para cuidar el bolsillo, Miramar invita a vivir un verano inolvidable.

Cuando el calendario empieza a anunciar la llegada del verano, planificar las vacaciones se convierte en un ritual cargado de ilusión, pero también de cuentas y presupuestos, especialmente cuando se viaja con toda la familia. En ese mapa de deseos, pero también de posibilidades, Miramar se presenta no solo como un clásico indiscutido de la Costa Atlántica, sino como la respuesta más inteligente, accesible y completa para la temporada.

Miramar: para adultos y jóvenes

Ubicada estratégicamente a unos 15 km de Chapadmalal, la ciudad logra combinar la seguridad y la calma que buscan los padres con la energía vibrante que reclaman los jóvenes. Llegar a Miramar es abrir la puerta a un paisaje donde los médanos dorados dialogan con sus bosques mágicos. Pero detrás

de esta postal que ofrecen muchas playas de la Costa Atlántica de diciembre a marzo, hay un compromiso real de los ciudadanos que hoy la posiciona en la élite del turismo mundial: la ciudad ostenta con orgullo la certificación internacional Bandera Azul, otorgada por la Foundation for Environmental Education (FEE). De los más de 4.000 puntos distinguidos en todo el planeta,

diez se encuentran en Argentina y seis pertenecen a Miramar —concentrando el 60% de los galardones del país—. Para el viajero, esto se traduce en una certeza tangible: playas limpias, seguras, ecológicas y con una gestión ejemplar de sus recursos.

Para las familias, Miramar es sinónimo de tranquilidad y disfrute sin contratiempos. El trazado amable de la ciudad, su entorno seguro y la variedad de paseos permiten que cada día tenga un ritmo propio y diferente. Lejos de ser un destino pasivo, la ciudad despliega un magnetismo especial para la juventud y los espíritus inquietos.

La costa se transforma en un escenario natural de bienestar y adrenalina durante todo el año. Mientras algunos eligen el ritual del mate frente al mar, las caminatas por la orilla o las clases de yoga y meditación al aire libre, los jóvenes encuentran en sus olas el terreno ideal para el surf, kayak, windsurf, paddleboarding y kitesurfing.

Cuando cae el sol, la movida se traslada a los puntos de encuentro:

Sabores con identidad: El circuito foodie sorprende con propuestas que van desde platos gourmet con frutos de mar e ingredientes de campo elaborados por chefs premiados internacionalmente, hasta opciones ágiles para no perder ni un minuto de playa. El Patio de Food Trucks —ubicado junto al Anfiteatro Municipal y el Parque Cultural a Cielo Abierto— se consolida como el punto de reunión por excelencia, sumado al irresistible recorrido dulce de chocolates, helados artesanales, pastelería y alfajores locales.

Hotel Turingia Miramar

Arte y movimiento todo el año: El Parque Cultural de la Bienal Internacional de Arte Esteban Svast, en el ingreso por la Ruta 11, ofrece un paseo cultural y recreacional de acceso público y gratuito. A esto se suma el eje comercial de la Peatonal 9 de Julio, con locales abiertos durante los doce meses, y las ferias

de productores locales —como la Feria Verde, la de Artesanos o la del Bosque Energético—, donde hasta la producción artesanal de gin y whisky da cuenta del talento local.

Encanto místico del bosque: Ningún relato de viaje por Miramar está completo sin internarse en su costado más enigmático. El Vivero Dunícola Florentino Ameghino invita a perderse en sus senderos diferenciados por colores según su dificultad, ideales para cabalgatas, caminatas o una pausa para tomar el té. A pocos pasos, el célebre Bosque Energético propone tanto visitas guiadas como recorridos autónomos para conectar con la naturaleza y los misterios del entorno.

Tarifas para el verano

Ya aparecen algunas tarifas para la temporada de verano 2026/2027.

Un departamento de un ambiente costará $60.000 en diciembre y 75.000 en enero y los más grandes de 3 o más habitaciones pueden llegar a 1.400.000 en el primer mes del año.

Las casas estarán desde un millón a 2.500.000 según el mes.

Un appart para dos personas con desayuno costará desde $290.000 diarios, que en el caso de incluir media pensión o sea alojamiento, desayuno, servicio de carpa en balneario con cochera y más servicios ascenderá a $450.000 y para 4 personas $550.000.

Para comer habrá que contar desde $20000 x persona de acuerdo al lugar elegido mientras que en relación al entretenimiento el Muro de Escalada estará alrededor de $10.000, el MiniGolf $7000, los toboganes gigantes e inflables $10.000 y la clásica hamburguesa, al terminar, con papas fritas $15.000.

Costa de Miramar

Para finalizar lo más importante de todo destino playero: Carpa por temporada $2.350.000, enero $1.700.000, 15 días $1.050.000 y las sombrillas por 7 días costarán $430.000.

La hostería 1 estrella tendrá un valor de $70.000 la habitación doble con desayuno y 2 estrellas $145.000 diarios doble con desayuno, carpa y cochera.

Cabe destacar que todas las tarifas mencionadas son aproximadas y pueden variar de acuerdo al establecimiento elegido.

Con una oferta que trasciende el sol y la playa para consolidarse en experiencias de bienestar, cultura y naturaleza, Miramar demuestra que tener unos días de vacaciones con una excelente calidad de servicio y buenas tarifas no tiene por qué ser un lujo inalcanzable. Con precios muy acomodados a la realidad económica actual y una infraestructura pensada para recibir a gente de todas las edades, el destino se prepara para vivir una temporada estival diferente.