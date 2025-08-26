A pesar de la unidad, nuevo cruce entre Máximo Kirchner y el gobierno de Kicillof

La vicegobernadora, Verónica Magario, defendió las obras públicas de la gestión de Axel Kicillof tras las críticas de Máximo Kirchner.

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, defendió al gobierno de Axel Kicillof tras las críticas del diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, que le reprochó las obras en La Plata.

«Inversión como nunca»

“El Gobernador ha hecho una inversión como nunca, como nunca se ha visto desde hace muchísimos años”, sostuvo la titular del Senado bonaerense en declaraciones radiales, luego de que la interna del peronismo volviera a quedar expuesta, con las declaraciones de Máximo Kirchner.

En esta línea, Magario advirtió que el Ejecutivo de Kicillof invirtió tanto en el conurbano como en el interior, al tiempo que aclaró que ella forma parte de los habitantes del conurbano bonaerenseque es la parte más industrial. “La verdad es que si hay alguna característica que tiene esta provincia es que es industrial. En el conurbano y después es agropecuaria productora, muy agropecuaria en el interior”, expresó.

Consultada sobre las declaraciones de Kirchner, la candidata a senadora por la Tercera sección electoral eligió no confrontar de manera directa y señaló que no juzga los “dichos de los demás”. “No sé. La verdad es que creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”, sostuvo, en un intento de correr la discusión hacia la política nacional.

La vicegobernadora también defendió la inversión en Quilmes, en línea con otros distritos, al asegurar que el municipio que comanda Mayra Mendoza recibió “muchísima inversión como Lanús, como La Matanza, como Avellaneda, como reciben todos los distritos de la Primera y de la Tercera”, señaló, reafirmando la equidad en el reparto de recursos provinciales.

Las críticas de Máximo Kirchner

Las críticas de Máximo Kirchner ocurrieron durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona, en Quilmes, acompañado por Mendoza, el candidato a Senador nacional, Jorge Taiana, y el postulante a diputado bonaerense, Facundo Tignanelli. Desde el escenario, apuntó: “Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”.

El comentario fue leído como un cuestionamiento directo a la distribución de fondos de la administración provincial. La referencia a La Plata, distrito conducido por Julio Alak, dirigente cercano a Kicillof, reavivó las sospechas de favoritismo hacia intendentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro.