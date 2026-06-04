A pesar del boom de Vaca Muerta, petroleros amenazan con paros por salarios y condiciones de trabajo

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa se declaró en estado de alerta y movilización ante el fracaso y la «dilación» de las paritarias con las cámaras empresarias.

El conflicto se focaliza en las condiciones de seguridad y los turnos en el sector de torres, amenazando con paralizar la perforación en el mayor enclave hidrocarburífero del país.

El principal motor energético y económico de la Argentina ingresó en una fuerte tensión que amenaza con paralizar los yacimientos no convencionales de la región. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, conducido por Marcelo Rucci, se declaró formalmente en «estado de alerta y movilización» ante lo que calificaron como una evidente «dilación» y una persistente falta de respuestas por parte de las cámaras empresarias del sector en el marco de las negociaciones paritarias.

La resolución del gremio petrolero reactiva un conflicto que había entrado en una tregua temporal el pasado 21 de abril. En aquella oportunidad, la organización sindical había decidido suspender un paquete de medidas de fuerza ya programadas, otorgando un voto de confianza ante la promesa patronal de abrir una mesa de diálogo franco y abierto. Sin embargo, desde la conducción petrolera aseguraron que, transcurridas las semanas, las negociaciones no arrojaron ningún tipo de resultado concreto, agotando la paciencia de la organización.

El fantasma de la parálisis en el corazón del shale

La advertencia lanzada por el sindicato no es menor: de no mediar una propuesta satisfactoria en el transcurso de los próximos días, la cuenca se encamina de forma inminente hacia un escenario de «paros totales o bloqueos» en la Cuenca Neuquina. Una medida de esta magnitud impactaría de lleno en la producción de Vaca Muerta, la zona de mayor extracción de hidrocarburos de todo el país y el principal sostén de las divisas nacionales.

Desde la comisión directiva del gremio fueron taxativos al señalar que la reactivación y el cumplimiento efectivo de los compromisos reclamados ante el sector empresarial constituyen una “condición necesaria para encauzar el diálogo y evitar una escalada del conflicto”. De profundizarse el plan de lucha, las medidas en las rutas y en los yacimientos provocarían de forma inmediata el cese de actividades en las plantas de tratamiento y las torres de perforación, interrumpiendo el flujo de producción regional.

Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta

Con este escenario, las perspectivas de entendimiento quedaron acotadas a una ventana temporal mínima: «La paz social en la cuenca neuquina quedó supeditada a un cambio de actitud corporativa en el cortísimo plazo», advirtieron desde la organización.

El sector de torres, el eslabón más crítico en disputa

El núcleo del conflicto no se limita únicamente a la discusión del porcentaje salarial, sino que se concentra en las condiciones laborales, operativas y de seguridad del personal que cumple funciones en el sector de torre (que engloba las tareas de perforación, workover y pulling). Este segmento es considerado el eslabón más crítico y sensible de toda la cadena industrial, ya que de él depende de manera directa el ritmo de enganche de nuevos pozos y el sostenimiento de la curva de producción de shale oil y gas.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades del sindicato petrolero, existen numerosos puntos convencionales que las operadoras mantienen pendientes de resolución. Esta situación impacta de manera directa en la diagramación de los turnos de descanso, la estabilidad de las tripulaciones que operan en los campos y, fundamentalmente, en los protocolos de seguridad de las maniobras de alta presión.

El gremio denunció que la persistencia de estas faltas por parte de las empresas inyecta una fuerte incertidumbre entre los operarios y clausura por completo las vías para la construcción de consensos básicos en el sector, anticipando un escenario de alta conflictividad si las empresas no modifican su postura en la mesa de negociaciones.

Con información de agencia MundoGremial