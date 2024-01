Adorni invitó a la dirigencia a “comprender el momento histórico” de Argentina

El vocero presidencial, Manuel Adorni, invitó este jueves a “toda la dirigencia a entender y comprender el momento histórico” que transita Argentina y advirtió sobre episodios a los que calificó como “penosos” y que se vivieron en el plenario del miércoles de comisiones en la Cámara de Diputados, que debate el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“Invitamos a toda la dirigencia a entender y comprender el momento histórico por el que está atravesando la Argentina. Ayer notamos algún episodio penoso en la Comisión de Diputados”, reprochó Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

Acerca de esos episodios, precisó: “Entre ellos algún diputado -al que no identificó- que se acercó a maltratar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) por querer hablar más tiempo que el que indican las normas”.

Además, detalló que había “algún otro que gritaba a nuestro ministro del Interior (Guillermo Francos)” y agregó que incluso vieron “la situación de algún legislador reconociendo que ni siquiera se había tomado el trabajo de leerla”.

Sobre la concurrencia de los ministros del Poder Ejecutivo a ese plenario, evaluó que las “exposiciones” han sido “claras y contundentes y que tiene carácter de excepcionales”.

Por eso, Adorni aseveró que “sería bueno que la política deje ser parte del problema y empiece a ser parte de la solución y sumarse a quienes están dispuestos a que Argentina sea un país mejor, más próspero, más libre”.

Consultado sobre las expectativas para que se aprueben esos proyectos, respondió: “Estamos abocados a que el trámite legislativo se lleve a cabo de la manera que corresponda y en esa dinámica, a pesar de que nos han acusado de que los ministros no iban a ir, de que no estábamos dando explicaciones y que no aceptábamos sugerencias, estamos demostrando que eso era mentira”.

“Nosotros nunca dijimos ninguna de las dos cosas, ni que el número estaba ni que no estaba”, puso de relieve luego, al ser consultado respecto a si esperaban la aprobación de los proyectos de ley denominado “Bases y punto de partida de la libertad de los argentinos”.

Por otra parte, el vocero presidencial confirmó el viaje del presidente Javier Milei a Davos, el lunes, para participar de la reunión del Foro Económico Mundial, que se hace anualmente y al que concurren allegados al mundo de la economía y las finanzas.

Adorni, consultado sobre la reunión del Gabinete del martes de la semana próxima, aclaró que “en principio” no se hará por la ausencia del jefe de Estado.

“La agenda de Davos -explicó- no se terminó de difundir, se dará a conocer en las próximas horas. Entiendo en principios que no va a haber entrevistas con medios internacionales por cuestiones de agenda, de celeridad, y el presidente Milei va a exponer”.

E insistió: “Es un evento de envergadura, lo que lleva a que algunos detalles no estén terminados, incluso el viaje en sí, comitiva, vuelos”.

Con información de la agencia Télam