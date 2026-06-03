El Gobierno alivia la tensión con Bullrich y posterga el pliego de la jueza Michelli

El Senado acordó postergar hasta la próxima semana el tratamiento de la candidatura que generó un fuerte cruce entre la jefa del bloque oficialista y la Casa Rosada. En la sesión de este jueves se tratarán 50 pliegos judiciales y proyectos de ley.

El Senado definió este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria que en la sesión del jueves a las 11.00 no se tratará el pliego de la candidata a jueza, María Verónica Michelli, que provocó el cruce entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el Gobierno. Esta candidatura se trataría la próxima semana, en un eventual nuevo debate. En la sesión de mañana sí se tratarán los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con los bonistas que no entraron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en 2001 y mantienen litigio contra el país en los tribunales de Estados Unidos.

Legisladores de la Cámara Alta decidieron quitar del temario del debate de mañana en el recinto 20 de las postulaciones a magistrados, en plena tensión en el Gobierno por la decisión oficial de retirar la candidatura de Michelli por ser familiar de un periodista. El jueves se tratarán 50 pliegos e ingresará el pedido del Gobierno para retirar la candidatura, que quedará listo para tratarse en otra futura sesión.

La reunión con Villarruel y el respaldo a Michelli

Tras el desplante de Bullrich a la estrategia del Gobierno Nacional, los jefes de bloque del Senado resolvieron retrasar el tratamiento del pliego de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel la recibió en su despacho y le transmitió, en una reunión de más de una hora, su respaldo político e institucional.

En la sesión de este jueves 4 de junio, a partir de las 11 de la mañana, su postulación va a tener entrada formal en el recinto «pero quedará para la próxima votación», confirmaron en la Cámara Alta. De esta manera, los temas a tratar serán el pago a los fondos buitres, el proyecto de ley de propiedad y otros 50 pliegos judiciales que no son objeto de discusión entre la jefa del bloque oficialista y sus aliados con la Casa Rosada.

El acuerdo en Labor Parlamentaria

La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron postergar hasta la próxima semana el pliego de Michelli y tratar mañana los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos de fondos buitres y de propiedad privada. Además, hoy se presentará en mesa de entradas el dictamen firmado por opositores donde avalan a Michelli, que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Voceros señalaron que en la sesión de mañana deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego de Michelli y la próxima semana se pondrá a votación tanto esa solicitud, que hoy no tiene los votos, como posteriormente el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias. El debate sobre el temario se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas consensuaron incluir los pliegos de 50 jueces y los proyectos de pago a dos fondos buitres y de propiedad privada.

La interna oficialista y la posición de Bullrich

El encuentro se realizó un día después de que se disparara una fuerte interna en el oficialismo, tras la decisión de la jefa de LLA, Bullrich, de poner su renuncia a disposición de la jefatura del bloque, luego de haber criticado el veto del Gobierno al pliego de Michelli. Bullrich intentó minimizar los alcances del conflicto interno del oficialismo al afirmar que «no hay riesgo de fractura» y que «las divergencias son parte de la política». La postergación del pliego busca aliviar la tensión entre el Gobierno y la senadora, que había amenazado con profundizar el conflicto en el recinto.