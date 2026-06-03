Congreso: exponen las fotos del deporte argentino que emocionaron a todo el país

Se inaugura la muestra «Festejos Argentinos» en el Congreso de la Nación con imágenes de los momentos cumbre del deporte nacional. La entrada es gratuita.

El diputado nacional Eduardo Valdés anunció la invitación a la inauguración de la muestra fotográfica Festejos Argentinos con imágenes tomadas por Sergio Dovio, fotoperiodista neuquino con más de medio siglo de trayectoria cubriendo competiciones en todo el mundo.

Entre las imágenes se pueden apreciar a deportistas nacionales llegando a la cima del deporte, como la foto de Ángel Di María celebrando su gol en la final del mundial 2022 contra Francia: «Estaba a tres metros de donde Di María hizo el corazón en el festejo del gol de la final. Es una figura excluyente, uno de los pocos deportistas junto con Messi, que fue campeón mundial y campeón olímpico. Ese momento fue un grito en el alma de todos, un momento único y emocionante», relató Dovio.

Otra imagen histórica que integra la muestra es la de la leona Luciana Aymar en su último partido con la selección de Hockey sobre césped. Así lo relata el autor de la foto: «Luciana fue elegida ocho veces la mejor jugadora del mundo. Jugó la final en Londres contra Holanda, y ese día cumplía años. Haber perdido esa final la llevó a las lágrimas, que seguramente estaban mezcladas con la emoción por ser su último partido con la selección. Le saqué la imagen entre llorando y riendo».

50 años fotografiando al deporte argentino

Con casi cincuenta años de trayectoria profesional, Dovio cubrió 12 Copas del Mundo de fútbol, 18 Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Copas América, Mundiales de distintas disciplinas y los principales eventos deportivos del planeta, convirtiéndose en uno de los reporteros gráficos con mayor cantidad de Juegos Olímpicos cubiertos en el mundo.

Deportistas argentinos retratados por Sergio Dovio.

«Cómo no recordar ese momento sublime en que Argentina juega con Serbia en Atenas -continuó Dovio su relato, al ver la imagen que refleja el histórico triunfo del básquet-, cuando quedaba menos de un segundo Manu Ginóbili se lanzó en una palomita y hace el tanto del triunfo. Fue tal la alegría que todo el mundo se tiró encima, y ahí saqué un rollo entero de 36 fotos, solamente de ese festejo, del cual proviene la foto que forma parte de esta muestra. Fue un momento que marcó un antes y un después en le básquet argentino, el momento más alto de la Generación Dorada».

La singularidad de la obra de Dovio reside en la magnitud de los acontecimientos que registró pero sobre todo en mirada, que logra detenerse allí donde termina la competencia y comienza la emoción: «En el abrazo, en el llanto, en el gesto liberador de quien alcanzó una meta largamente soñada, pude apretar el disparador de mi cámara en muchas oportunidades y capturar momentos inolvidables para todos los argentinos», se emocionó el protagonista de la muestra.

Cómo visitar la exposición

Cada una de estas imágenes deja traslucir la habilidad del fotógrafo para captar el momento exacto en que una victoria cumple con las expectativas del equipo o del deportista individual. Es la culminación del esfuerzo, la compensación a tanta voluntad y perseverancia por entrenar; un camino de sacrificios particulares y colectivos que es coronado por lágrimas de emoción, alegría y satisfacción.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita durante todo el mes de junio en la interconexión de los anexos A y C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Inauguración de la muestra Festejos argentinos de Sergio Dovio.

Jueves 4 de junio – 17 horas. Anexo A de la HCDN. Entrada gratuita con inscripción previa