Impacto del caso Agostina Vega en la política: Desplazaron al concejal que facilitó el ingreso de Barrelier al municipio

Ricardo Moreno dejó su banca en Córdoba tras ser señalado como el padrino político del acusado por el femicidio de la niña. Raúl La Cava retoma su lugar.

El homicidio de Agostina Vega en Córdoba provocó una conmoción política que derivó en la renuncia del concejal Ricardo Moreno, considerado el padrino político de Claudio Barrelier, el acusado del crimen. Moreno dejó de lado su puesto en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en medio de un conflicto político que se desató tras el caso. En su lugar, Raúl La Cava Popa retomará las funciones que había dejado en licencia.

La Cava informó la decisión a través de un escrito en donde comunicó su «decisión de interrumpir la licencia que me fuera otorgada por el Cuerpo Legislativo» y señaló: «Reasumo mis funciones como Concejal de la ciudad de Córdoba a partir de la 12ª Sesión Ordinaria prevista para el día 4 de junio del corriente año». «Asimismo, informo que he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, razón por la cual solicito se dispongan las comunicaciones y actuaciones administrativas que resulten pertinentes para formalizar mi reincorporación a la banca legislativa», cerró.

El desplazamiento de Moreno

Moreno, abogado penalista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, ocupaba una banca en el Concejo Deliberante por el oficialismo. Era considerado el padrino político de Barrelier, el acusado de asesinar a Agostina Vega en Córdoba, y fue desplazado de su banca por decisión del intendente Daniel Passerini. Moreno tenía pedidos de la oposición para ser removido y comenzaba a incomodar al oficialismo cordobés. Ocupaba una banca ante la licencia de La Cava, que había asumido como Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la capital cordobesa.

Para evitar que el caso por el asesinato de la niña cobre un tinte político, Passerini resolvió que La Cava deje su licencia como concejal y retome la banca que le corresponde. De este modo Moreno queda afuera del cuerpo legislativo. Tras el hallazgo del cuerpo de la niña, Moreno admitió públicamente haber sido el intermediario que posibilitó el ingreso de Barrelier como becario a la Municipalidad de Córdoba.

La defensa de Moreno y su versión sobre el ingreso de Barrelier

De acuerdo al relato del ahora ex edil oficialista, el desembarco del acusado en el municipio se produjo en 2021, antes de que él asumiera su banca legislativa. Según su versión, Barrelier ingresó «en el lugar más bajo de la categoría, que era pintar cordones» bajo un régimen de precarización laboral de cuatro horas. Moreno defendió su rol y aseguró que el imputado presentó en su momento una planilla prontuarial sin antecedentes. «Que después de dos o tres años este chico se descarrile es una historia que yo no conozco. Entró con una planilla limpia, si no, no hubiera ingresado», argumentó.

El concejal disparó contra el área de Recursos Humanos de la Municipalidad, acusándola de haber sido «pasiva» en 2025, cuando Barrelier estuvo 20 días preso tras una denuncia de una expareja que logró escapar semidesnuda de su casa en barrio Cofico. «Es Recursos Humanos quien tiene que tomar cartas en el asunto para ver por qué un agente no viene a trabajar por 20 días y tomar las medidas correspondientes», sentenció Moreno.

La medida de Passerini y el nuevo control de antecedentes

Desde la intendencia de Córdoba confirmaron que Passerini decidió impulsar la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal, tal como ya ocurre con los funcionarios políticos de la administración. La medida será instrumentada a través de un proyecto de ordenanza que ingresará para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para este jueves 4 de junio.

«Espero que la ordenanza tenga un rápido tratamiento para que comiencen a correr los plazos previstos. Los cordobeses merecemos una sociedad mejor y ese compromiso debe empezar por la casa de todos», dijo Passerini. La decisión del intendente busca reforzar los mecanismos de control en el municipio tras el escándalo desatado por el caso Agostina Vega, que puso en jaque a la administración local y derivó en la salida de Moreno del Concejo Deliberante.