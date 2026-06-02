Javier Milei en ‘modo Disney’: «La campaña es Monsters, Inc – Monstruo K»

Durante un discurso ante empresario este martes 2/6 el presidente Javier Milei apeló a una película de Disney para volver a polarizar con el kirchnerismo.

Javier Milei sorprendió a los empresarios en el Congreso del IAEF esta noche al citar la película de Disney Monsters, Inc para explicar la polarización con el kirchnerismo: “¿Cuál es la trama de la película? Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente».

Y para ser más específico, añadió: «Ya sabemos, la campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustas más. Creo que Toto fue bastante claro hoy con eso”, dijo en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo, que horas antes se esforzó en afirmar que Axel Kicillof no será presidente en 2027.

En otro tramo de su alocuación, reclamó: “No se dejen engañar por esta manga de sociópatas”, en relación al kirchnerismo y añadió: “Vienen a compararnos como si hubiesen dejado un país como Suiza, no se dejen psicopatear por estos empobrecedores seriales”.

A continuación el discurso completo de Javier Milei en el congreso del IAEF: