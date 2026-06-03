Pirelli también en crisis: paralización total de la producción y recorte masivo de horas extra

Pirelli suspenderá entre el 15 y el 21 de junio todo su aparato productivo por caída de la demanda. Además dejará de pagar horas extra.

Tras la estruendosa caída de lo que fue Fate, las miradas del sector del neumático ahora se posan en la planta que la empresa Pirelli tiene en Merlo. Es que por la caída de la demanda empiezan a producirse movimientos peligrosos.

En principio este martes las autoridades le confirmaron a sus trabajadores que habrá suspensiones entre el 15 y el 21 de junio. Se detendrá por completo todo el aparato productivo, aunque con goce de haberes: es decir, los sueldos no se tocan.

Sin embargo, las mismas autoridades notificaron que desde julio cambia el sistema de producción y se pasará a trabajar de lunes a viernes, ya no los fines de semana, donde se percibía doble las horas trabajadas. Es decir, un esquema 5×2.

4 meses de caída en las ventas

Como esa jornada se cobraba extra, ahí sí empezará a notarse una merma en las mensualidades: trabajadores de la firma consultados por el sitio Primer Plano Online estimaron que será de un 27% en promedio la caída de sus ingresos.

“Es un golpe durísimo, que veíamos venir porque la empresa viene hace 4 meses con caída en las ventas”, reflexionó uno de los delegados de la firma, que prefirió mantener en reserva su identidad.

Pirelli

Actualmente hay una plantilla de operarios de alrededor de 650 personas en Pirelli. Está raleada ya que desde 2023 se registraron más de 700 despidos.

Esa destrucción de empleo tuvo su correlato en la producción. Es que hay en promedio una fabricación de entre 3.500 y 4 mil cubiertas por día, cuando en sus mejores épocas llegaron a producir 18 mil neumáticos diarios.

Con información de agencia Infogremiales