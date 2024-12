Adorni solo espera el pedido de Milei para lanzar su candidatura

El Vocero Presidencial Manuel Adorni destacó hoy que después del primer año de gestión del Presidente Javier Milei “Argentina efectivamente cambió y mucho”.

En su última conferencia de prensa del año desde la Casa Rosada, Manuel Adorni también resaltó la gestión para «liberar las calles de piqueteros»: “Pasamos del delirio de las calles tomadas, uno de los temas que muchos pensaban que no tenía solución”, subrayó. Y agregó que “el Gobierno tiene la certeza y la clara convicción de que lo que estamos haciendo es el camino correcto para hacer grande a la Argentina otra vez”.

En ese contexto, el Vocero apuntó que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones “está generando inversiones como nunca había ocurrido en otro momento de la historia”, al detallar que se aprobó un proyecto fotovoltaico de YPF Luz en Mendoza que va a generar una inversión de 211 millones de dólares, mientras que hay otras 6 iniciativas en evaluación por un total de 7.800 millones de dólares.

En el marco del RIGI, el funcionario añadió que YPF, junto a las principales empresas de la industria del petróleo y gas, presentó otro proyecto que está en evaluación para la construcción de un oleoducto de más de 500 kilómetros de extensión que posibilitará incrementar un 70 por ciento la evacuación de petróleo de Vaca Muerta, y también se prevé una inversión de más de 600 millones de dólares para construir un nuevo puerto sobre el río Paraná de Las Palmas, en el partido bonaerense de Escobar, que generará alrededor de 3.000 empleos, entre directos e indirectos.

Femicidios

Por otro lado, el Vocero subrayó que los femicidios se redujeron en más de un 10 por ciento durante este año gracias a la gestión de los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona. Dijo al respecto: “Hoy a los delincuentes se los enfrenta siendo implacable en las penas y no con un Ministerio que no era ni más ni menos que una fachada para crear empleo militante”.

A su vez, Adorni puso en valor la iniciativa “Reporta la burocracia”, impulsada hace unas semanas por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que apunta a eliminar una gran cantidad de normas que funcionaban como trabas y restricciones y que “hacían que muchas industrias tengan que condenarse a trabajar con tecnología absolutamente obsoleta, además de promover la corrupción”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ Los femicidios «se redujeron en más de un 10%, durante este año. Esto, por supuesto, es producto, en parte, del gran trabajo de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Cúneo Libarona y detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan, en este caso, mujeres”.

✅ “En el marco de la iniciativa ‘Reportá la burocracia’ impulsada hace unas semanas por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, quiero destacar que hubo miles y miles de denuncias”.

✅ “Hoy vivimos con certeza en precios, cosa que hace un año no pasaba. A los delincuentes se los detiene, se cuidan además los recursos del contribuyente. En un país donde ser piquetero ya no es más un trabajo y ser delincuente ya no te da derecho absolutamente a nada”.

✅ “Este Gobierno tiene la certeza y la clara convicción de que lo que estamos haciendo es el camino correcto para hacer grande a la Argentina otra vez”.

✅ ”Los contratos venían siendo trimestrales. Había un universo de 75.000 contratos que estaban en permanente revisión. Y estos 50.000 los datos los tendremos alguna semana después de haber cerrado el año porque cada uno de estos contratos dependerá de la autoridad superior”.

✅ ”Es cierto que en algunos medios han publicado que se daban de baja 50.000 contratos. Esto lo desmiento cada vez que ocurre el trimestre, esto no es así”.

✅ “Los datos certeros los voy a tener luego en la primera parte del mes de enero, pero será después del 10 de enero, que es cuando las diferentes áreas pasan el reporte final”.

✅ (Paritaria de camioneros) “El Gobierno siempre promovió las paritarias libres y lo va a seguir haciendo. El Gobierno lo que hace es homologar el acto, pero siempre interviene”.

✅ “El Gobierno pregona por las paritarias libres y que cuando se rechaza una homologación es porque hay un error de forma o que va en contra de la ley. No emití otra opinión”.

✅ “El salario mínimo es el más alto de los últimos cinco años”.

✅ (Adorni candidato) “Si el Presidente me lo pide, por supuesto que aceptaría”.

✅ (Jueces de la Corte) “Nosotros tenemos en claro que es lo que tiene el Senado y que se debe resolver en ese ámbito. El Presidente ya dijo que lo iba a hacer solo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros y el Senado no haya resuelto y haya que resolverlo por alguna cuestión coyuntural”.

✅ “La Justicia Federal durante 2023, que son los últimos datos completos que tenemos, ha resuelto solo el 0,4% de los casos graves sobre narcotráfico. Está claro que la Justicia, de manera ágil, y la Justicia en general, no funciona”.

✅ “Hasta ahora la Corte Suprema viene funcionando con tres miembros. Mientras que no haya algún impedimento para que la Justicia avance, será un tema que resolverá el Senado y que nosotros no tenemos mucho para decir”.

✅ ”Me parece que todos estamos de acuerdo en que la Justicia si hay algo que le falta es agilidad. Va a ser un gran trabajo por delante para todos, el poder solucionar la lentitud en algunas cuestiones que tiene la Justicia desde hace mucho tiempo, tampoco es un tema de ahora”.

✅ (Diplomáticos rusos) “El Ministerio de Seguridad junto a Cancillería enviaron al Departamento de Seguridad Diplomática de la Policía Federal Argentina el caso para que se haga cargo de la situación y dar cumplimiento a la Convención de Viena y las leyes que rigen las relaciones diplomáticas”.

✅ “Se los escoltó a la embajada, y esto no es ni más ni menos que una actuación que debe seguir su curso por los canales federales correspondientes. Pero casi te diría que es un tema estrictamente administrativo”.