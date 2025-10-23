Afirman que para la policía bonaerense es “una miseria” el viático de Milei para las elecciones

Efectivos de la fuerza provincial cuestionaron los montos diferenciados por jerarquía que pagará Nación, inferiores a lo recibido en los comicios de septiembre

Efectivos de la Policía Bonaerense manifestaron su descontento con los viáticos que el Gobierno nacional dispuso para el operativo de seguridad de las elecciones de este domingo, calificando los montos como insuficientes frente a la extensión de la jornada. Los uniformados señalaron que los valores resultan inferiores a los pagos recibidos durante los comicios provinciales de septiembre pasado.

Los montos oficiales

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció montos diferenciados según jerarquía, con valores que oscilan entre 50.028 y 72.262 pesos. Según el esquema oficial, comisarios y subcomisarios percibirán las sumas más altas; oficiales principales e inspectores recibirán 61.145 pesos; mayores, capitanes y tenientes primeros obtendrán 55.586 pesos; mientras que tenientes, subtenientes, sargentos y oficiales accederán a 50.028 pesos por su participación en la jornada electoral.

Un teniente del Grupo de Apoyo Departamental expresó: «Es una miseria. La gran mayoría va a percibir menos de 62 mil pesos. Hablamos de menos de 4.000 pesos la hora, una locura. Todos vamos a la misma carnicería, a la misma verdulería y pagamos los mismos impuestos. Es una vergüenza».

Comparación con elecciones anteriores

Durante los comicios provinciales del 7 de septiembre, el gobierno bonaerense había igualado los viáticos de las fuerzas nacionales y provinciales en 75 mil pesos, sin distinción jerárquica. En esta oportunidad, el pago quedó exclusivamente bajo la órbita de Nación, generando diferencias y descontento dentro de la fuerza local.

Un integrante de la Fuerza Barrial de Aproximamiento, de apellido García, añadió: «Van a usar pocos comisarios y subcomisarios, pero para ellos los viáticos son de 72 mil pesos. Que también es una miseria. En las elecciones provinciales nos pagaron a todos por igual 75 mil pesos, que era poco, pero más que esta miseria».

Características del operativo

Un total de 12.844 uniformados quedarán afectados a los 6.422 establecimientos habilitados en territorio bonaerense. La Policía Bonaerense custodiará los alrededores de las escuelas, mientras que las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval) se ocuparán del interior de los establecimientos.

El megaoperativo comenzará a las 6 de la mañana y finalizará entre las 22:00 y las 00:00 horas, dependiendo de la demora en el conteo de votos. Un oficial ayudante sostuvo que «es muy poca plata y son muchas horas», reflejando el malestar generalizado entre los efectivos que trabajarán durante toda la jornada electoral.

Un capitán consultado remarcó: «Te da bronca porque nos van a pagar menos que el mes pasado y encima no podés quejarte. Uno hace esto por vocación de servicio, pero duele que te pisoteen de esta manera y que no valoren la tarea que hacemos los policías». La situación evidencia las tensiones en el esquema de seguridad para los comicios legislativos nacionales.