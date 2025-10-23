Luis Caputo marca el dólar a $1500 y pone a su mano derecha como canciller

El ministro de Economía consideró «alto» el tipo de cambio actual y confirmó el nombramiento de Pablo Quirno como nuevo canciller en reemplazo de Werthein

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la cotización de 1.500 pesos por dólar «es alto» y confirmó que el Tesoro de Estados Unidos vendió cerca de 400 millones de dólares en la rueda del miércoles para abastecer la demanda. Paralelamente, se anunció que el actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, asumirá como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei.

La defensa del esquema cambiario

Caputo enfatizó que «estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estados Unidos como no tuvo ningún país en el mundo. Estamos ante una oportunidad histórica». El ministro consideró «lógico» el nerviosismo de la ciudadanía ante el turno electoral porque «cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios».

Sobre el precio del dólar a 1.500 pesos, el funcionario lo calificó como «alto» y «holgadamente arriba» de lo que sería el supuesto valor de equilibrio. Rechazó las opiniones acerca de que el tipo de cambio está atrasado argumentando que «tenemos récord de exportaciones, lo cual no sería posible con tipo de cambio bajísimo. Eso no podría pasar».

El llamado electoral y la proyección política

Caputo exhortó a la ciudadanía a votar por La Libertad Avanza el domingo, señalando que «el mundo está mirando si elegimos el camino correcto». Insistió en que «el que no va a votar al kirchnerismo vaya a votar porque es importantísimo que ese voto vaya a LLA porque los argentinos debemos mostrarle al mundo que elegimos el camino correcto».

El ministro aclaró que, dado que el oficialismo no tendrá mayoría en el Congreso, será inevitable que exista una negociación con los gobernadores. Remarcó que «el resultado electoral es importante porque para hacer inversiones los empresarios están mirando estas elecciones de medio término para ver qué rumbo eligen los argentinos».

El cambio en Cancillería

La Oficina del Presidente confirmó a través de X que Quirno, actual secretario de Finanzas y mano derecha de Caputo, asumirá como nuevo canciller. Werthein presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre, recibiendo el agradecimiento del Presidente por «haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos».

En un breve comunicado, el Ejecutivo informó que «de esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno». Se destacó que Quirno «pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos».