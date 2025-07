Al despedirse de la presidencia pro tempore, Milei volvió a amenazar con dejar el Mercosur

El presidente Javier Milei le pidió a sus socios del Mercosur continuar con las políticas de desregulación y amenazó con retirar a la Argentina el bloque comercial si no lo acompañan.

«Sería una gran alegría que, dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible, y los socios del bloque prefirieran resistir, persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad, y lo haremos acompañados o solos, porque —como ya he dicho— Argentina no puede esperar», amenazó Javier Milei en la cumbre del Mercosur que se desarrolla en nuestro país tras un discurso donde también le pidió a Brasil -que asume hoy la presidencia pro tempore del bloque- que avance con la firma del acuerdo con la Unión Europea.

Discurso completo de Milei en la cumbre del Mercosur