Alberto F afirmó que “la discusión no es si soy reelecto o no sino qué país queremos”

El presidente Alberto Fernández declaró este lunes que una eventual postulación a la reelección “no es un tema” que le preocupe en este momento ya que ahora debe abocarse “en lo que aún tiene que resolver la Argentina”.

“Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no; este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos sino cómo queremos construir un país en el futuro”, señaló el Presidente en declaraciones formuladas en la mañana de este lunes a Radio Perfil.

En ese marco, afirmó que hay que centrarse “en lo que aún tiene que resolver la Argentina”.

En ese sentido, cargó contra la gestión de Mauricio Macri al señalar que “creaba causas judiciales, puso los servicios de inteligencia a perseguir opositores y tomó la deuda que tomó condicionando a la Argentina con acreedores privados y el Fondo Monetario”.

Además, al reseñar la impronta de la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio-, Alberto Fernández indicó que, “si los empresarios tienen que soportar ser perseguidos por los servicios de inteligencia, por causas judiciales inventadas o si tienen que soportar que la AFIP se les meta en sus negocios cuando se vuelven críticos al gobierno” pueden optar por una nueva gestión de ese espacio político.

“Si queremos construir un país en el que los empresarios son intimados a entregar el 1% de su patrimonio para que alguien pueda ser gobierno o si los empresarios tienen que soportar pagar coimas para poder acceder a la obra pública” también, apuntó el mandatario.

“O tienen que soportar -amplió- que para arreglar el déficit crean que tienen que resolver tomando deuda o tienen que soportar que Aerolíneas Argentinas deje de existir y todo quede en manos de privados, rompiendo la conectividad de muchos argentinos que necesitan de esas aerolíneas para poder seguir adelante con el desarrollo de las regiones”, sostuvo al contraponer modelos de país.

Además, Fernández expresó que esas “preguntas” que se hace “son las cosas que propone” el espacio de Juntos por el Cambio.

Insistió por eso en preguntarse si la Argentina “quiere ese país, el que Macri hizo” en el que las que las obras públicas a través de la “PPP (el modelo de participación pública privada) cobraban un 70% más de lo que efectivamente costaban y el que usó la AFIP para cerrar un canal de noticias que a él le molestaba”.